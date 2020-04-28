Экономика

10:44 28.04.2020

Нацинвестсовет прогнозирует снижение интереса инвесторов к региональным аэропортам после пандемии

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Нацинвестсовет прогнозирует снижение интереса инвесторов к региональным аэропортам после пандемии

Глава офиса Национального инвестиционного совета Ольга Магалецкая прогнозирует снижение интереса потенциальных инвесторов к региональным аэропортам, сообщается на сайте Нацинвестсовета.

"Раньше одной из самых привлекательных сфер для инвестиций была инфраструктура, а именно концессия аэропортов, но после пандемии мир изменится, изменятся фокусы заинтересованности. Я не думаю, что сейчас региональные аэропорты будут рассматриваться потенциальными инвесторами как одна из самых интересных тем", - отмечает она.

По словам Магалецкой, Нацинвестсовет уже проводит секторный анализ, чтобы понять, какие сферы могут быть привлекательными для инвесторов в постпандемический период.

В то же время Нацинвестсовет со ссылкой на профессора Джорджтаунского университета Андерс Аслунда сообщает, что после пандемии COVID-19 украинская экономика окажется в несколько лучшем положении, чем экономика Европейского Союза: в то время как ЕС в 2020 году потеряет около 10% ВВП, Украина - около 8%.

Руководитель Офиса Нацинвестсовета подчеркивает: введение правительством Украины своевременного карантина было очень правильным решением, которое помогло сдержать распространение болезни на территории страны.

Теги: #нацинвестсовет #инвестиции #аэропорт
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