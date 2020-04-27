Экономика

18:45 27.04.2020

Падение цены нефти WTI превышает 27%, Brent подешевела на 9% - до $19,45 за баррель

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Падение цены нефти WTI превышает 27%, Brent подешевела на 9% - до $19,45 за баррель

Цены на нефть эталонных марок падают в ходе торгов в понедельник, поскольку трейдеры не верят в то, что сокращение добычи сможет компенсировать сильное снижение спроса.

Котировки фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 18:20 КВ рухнули более чем на 27% - до $12,32 за баррель. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени подешевели на 9,3% и торгуются на уровне $19,45 за баррель.

"В то время как фондовый рынок продолжает демонстрировать оптимизм относительно жизни после коронавируса, будущее энергетической отрасли становится все более мрачным", - полагает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Количество работающих буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 60 - до 378 единиц, сообщила американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Это минимальный показатель за 45 месяцев.

Отрицательная динамика наблюдалась шестую неделю подряд, и за это время количество действующих установок сократилось почти вдвое. Производители стараются прекратить добычу до того, как запасы нефти достигнут предельных возможностей нефтехранилищ.

"Рынок понимает, что проблема места в хранилищах остается, и мы находимся на пути к достижению максимума их вместимости в течение нескольких недель", - полагают эксперты Rystad Energy. По их мнению, цены могут только снижаться в ситуации, когда производителям негде хранить нефть в ближайшем будущем.

Теги: #цены #нефть
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