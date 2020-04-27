Экономика

15:20 27.04.2020

Необходимый для программы МВФ банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух - глава финкомитета

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Необходимый для программы МВФ банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух - глава финкомитета

Необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) законопроект 2571-д об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту учесть около 300 поправок из 16,5 тыс., сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

"Ориентировочно, с учетом нормы регламента по ознакомлению депутатов с таблицей (поправок - ИФ), которая является очень большой, в зал он может попасть и быть рассмотренным на протяжении недели-двух", - сказал депутат в ходе пресс-брифинга в парламенте в понедельник.

Он уточнил, что рассмотрение законопроекта может начаться на следующей неделе и занять день-полтора работы парламента.

"Если мы применим специальную процедуру и законопроект будет рассмотрен за день, максимум - полтора", - добавил Гетманцев.

По его словам, комитет предложил внести ряд существенных изменений в законопроект ко второму чтению.

Теги: #гетманцев #законопроект #банки #рада
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