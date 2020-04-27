Экономика

13:11 27.04.2020

Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект

1 мин читать
Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности №2571-д с предлагаемыми комитетом поправками.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение на онлайн-заседании в понедельник поддержали 18 членов комитета (три против и двое воздержались) из 32.

Как сообщалось, ко второму чтению законопроекта №2571-д, принятие которого должно разблокировать заключение новой программы с Международным валютным фондом, народные депутаты подали более 16 тысяч поправок. Комитет начал рассматривать поправки 21 апреля в онлайн-формате.

Теги: #комитет #законопроект #банки #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:38 25.04.2020
Депутат Вениславский предлагает закрепить возможность вносить в отдельную статью или пункт законопроекта не более одного предложения или поправки

Депутат Вениславский предлагает закрепить возможность вносить в отдельную статью или пункт законопроекта не более одного предложения или поправки

18:19 23.04.2020
Профильный комитет Рады рассмотрел 94% правок к банковскому законопроекту - Железняк

Профильный комитет Рады рассмотрел 94% правок к банковскому законопроекту - Железняк

15:40 23.04.2020
Разумков распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской оппозиции

Разумков распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской оппозиции

18:28 21.04.2020
Профильный комитет Рады рассмотрел 15% поправок к банковскому законопроекту и продолжит работу в среду - нардеп

Профильный комитет Рады рассмотрел 15% поправок к банковскому законопроекту и продолжит работу в среду - нардеп

18:19 21.04.2020
Рада примет закон о банковской деятельности, несмотря на количество правок - нардеп Качура

Рада примет закон о банковской деятельности, несмотря на количество правок - нардеп Качура

14:20 21.04.2020
Профильный комитет Рады уже рассмотрел около 1000 поправок к законопроекту о банковской деятельности, 235 учтены – нардеп Железняк

Профильный комитет Рады уже рассмотрел около 1000 поправок к законопроекту о банковской деятельности, 235 учтены – нардеп Железняк

13:12 21.04.2020
НБУ планирует разрешить банкам открывать счета удаленно и выпускать депозитные сертификаты в банковских металлах

НБУ планирует разрешить банкам открывать счета удаленно и выпускать депозитные сертификаты в банковских металлах

16:50 20.04.2020
Совет ЕС отдельно обсудит банковскую реформу в Украине

Совет ЕС отдельно обсудит банковскую реформу в Украине

05:50 20.04.2020
Сенаторы США предлагают выделить $500 млрд на помощь штатам в борьбе с COVID-19

Сенаторы США предлагают выделить $500 млрд на помощь штатам в борьбе с COVID-19

01:47 18.04.2020
Зеленский: в Верховной Раде много "акул" и все зависит от каждого человека в "Слуге народа", со мной ни одна "акула" не договорится

Зеленский: в Верховной Раде много "акул" и все зависит от каждого человека в "Слуге народа", со мной ни одна "акула" не договорится

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B", ухудшил прогноз на "стабильный" вслед за суверенным

Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in из-за давления на судей

Шмыгаль: Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах

Правительство Украины назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре - глава Минфина

Глава Минфина Марченко видит основания для расследования действий экс-глав таможни и налоговой

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продрынков - премьер

Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B", ухудшил прогноз на "стабильный" вслед за суверенным

Глава Минфина отрицает влияние увольнения глав налоговой и таможни на заключение новой программы с МВФ

Гостиницы Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

Военные расходы в мире выросли до $1,9 трлн в 2019г - SIPRI

Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in из-за давления на судей

Шмыгаль: Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах

Правительство Украины назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре - глава Минфина

Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций, приглашает украинских предпринимателей к сотрудничеству

Цена нефти во второй половине 2020г достигнет $40 за баррель - ОПЕК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА