Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности №2571-д с предлагаемыми комитетом поправками.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение на онлайн-заседании в понедельник поддержали 18 членов комитета (три против и двое воздержались) из 32.

Как сообщалось, ко второму чтению законопроекта №2571-д, принятие которого должно разблокировать заключение новой программы с Международным валютным фондом, народные депутаты подали более 16 тысяч поправок. Комитет начал рассматривать поправки 21 апреля в онлайн-формате.