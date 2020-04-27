Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in из-за давления на судей

Большая палата Верховного суда из-за давления в СМИ в понедельник отложила рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн, сообщил журналистам представитель суда.

Как уточнили в суде, Верховный суд заявит о давлении в прокуратуру и Высший совет правосудия.

"В связи с тем, что в последние дни на судей Большой палаты осуществляется давление через СМИ и интернет-сети, Большая палата Верховного суда решила обратиться к Генеральной прокуратуре Украины и в Высший совет правосудия с соответствующими заявлениями, поэтому рассмотрение дела сегодня отложено. Это определенные статьи, комментарии в соцсетях, в средствах массовой информации", – прокомментировала ситуацию журналистам пресс-служба Верховного суда.

Отмечается, что заявление будет обнародовано в ближайшие дни.

"Для нас это означает, что рассмотрение дела отложено, нам сообщат позднее, когда продолжится рассмотрение этого дела. Пока информации нет", – сказал журналистам юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидев.

При этом он подчеркнул, что банк никаким образом не влиял на суд, а "предоставлял разъяснения и интервью".

"Если речь идет о некоторых интервью от банка по поводу персональной оценки тех или иных вещей, которые происходят, влияния тех вещей, которые происходят, - это не является давлением на суд", – отметил он.

Пожидаев пояснил, что заявление Верховного суда не повлияет на состав коллегии судей. "Это сформированный перечень судей, которые входят в состав Большой палаты. Тут нет возможности сменить коллегию", – сказал он.

Как сообщалось, на предыдущем заседании 16 марта, которое длилось более 9,5 часов, Верховный суд завершил изучение материалов дела и объявил о перерыве для подготовки решения. На нем же суд принял решение о допуске прессы на заседание.

Позже Нацбанк Украины сообщил, что Верховный суд назначил рассмотрение кассации на 27 апреля.

Вердикта Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов. Однако для Нацбанка, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша, по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.