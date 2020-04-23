Экономика

16:26 23.04.2020

"Укрэнерго" не сможет в ближайшее время ликвидировать свои долги – врио главы правления

3 мин читать
"Укрэнерго" не сможет в ближайшее время ликвидировать свои долги – врио главы правления

Уровень расчетов за услуги системного оператора НЭК "Укрэнерго" составляет 55-60% с наблюдающейся тенденцией к уменьшению проплат, что не позволит компании в ближайшее время погасить свои долги.

"Мы работаем в режиме покрытия только наиболее срочных затрат – налогов и зарплаты. Объем компенсации для оплаты "зеленой" генерации, заложенный в тарифе НЭК, ниже потребности", – отметил и.о. главы правления НЭК Владимир Кудрицкий на онлайн-встрече в Европейской бизнес-ассоциации в четверг.

По его словам, в связи с этим "Укрэнерго" не может гарантировать погашения своих долгов в ближайшее время.

"Те большие долги, которые накопились за два-три месяца, в том числе из-за неплатежей в условиях карантина, нельзя ликвидировать быстро", – сказал он.

При этом Кудрицкий отметил, что в такой ситуации особенно важно обновить энергобаланс, чтобы максимально взвешенно подойти к определению тарифа НЭК на передачу.

Врио главы правления НЭК напомнил, что последний энергобаланс был разработатн еще в марте, без учета, в частности, карантинных ограничений.

По информации врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец, принимавшей участие во встрече, долг НЭК перед "Гарантированным покупателем" составляет около 10 млрд грн, а задолженность поставщиков универсальных услуг перед НЭК – 5 млрд грн. В свою очередь "ГарПок", по данным главы Минэкоэнерго, должен производителям электроэнергии из ВИЭ 6 млрд грн, НАЭК "Энергоатом" – 4 млрд грн, а также ЧАО "Укргидроэнерго" 200 млн грн.

При этом Буславец высказала поддержку законодательной инициативе по использованию части доходов "Укрэнерго" от распределения межгосударственного сечения на оплату производимой операторами ВИЭ "зеленой" электроэнергии. Так она прокомментировала сообщение присутствовавшей на встрече народного депутата от фракции "Слуга народа" Людмилы Буймистер о разработке ею соответствующего законопроекта как одного из инструментов для преодоления кризиса неплатежей в энергетике. По словам Буймистер, речь идет о распределении 1,6 млрд грн. Она отметила, что подготовленный народными депутатами законопроект №3364, который также, в частности, содержал норму об использовании средств от продажи НЭК межгосударственных сечений, по результатам заседания комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 22 апреля, был отправлен на доработку.

Как сообщалось, Буславец на встрече в ЕБА 23 апреля напомнила, что в настоящее время министерство и "Укрэнерго" работают над обновлением прогнозного баланса объединенной электроэнергетической системы страны, который необходим для принятия мер по разрешению кризиса в энергетической отрасли. По словам главы Минэкоэнерго, обновленный баланс может быть готов на следующей неделе.

В средине апреля НЭК "Укрэнерго" заявляла, что обратится к НКРЭКУ, с предложением пересмотреть ее тариф на передачу с целью выполнения обязательств по компенсации затрат на "зеленый" тариф перед ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок), поскольку средства в тарифе НЭК на передачу на 2020 год, предназначенные для оплаты "зеленого" тарифа, позволяют в настоящее время компенсировать только около 30% месячной потребности "ГарПока".

В ВР 21 апреля был зарегистрирован законопроект №3364, авторами которого выступили четыре депутата от фракции "Слуга народа", в том числе глава энергокомитета Андрея Геруса, предусматривающий среди прочего возможность использования на протяжении 2020 года доходов "Укрэнерго" от распределения межгосударственного сечения на оплату производимой операторами ВИЭ "зеленой" электроэнергии и обеспечение текущей операционной деятельности НЭК.

Теги: #укрэнерго #энергетика #долги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:01 23.04.2020
ЕБРР готов предоставить финподдержку "Укрэнерго" для частичного покрытия дефицита средств компании

ЕБРР готов предоставить финподдержку "Укрэнерго" для частичного покрытия дефицита средств компании

12:29 22.04.2020
Раде предложат ускорить сертификацию "Укрэнерго" по модели ISO и заставить оператора поделиться доходами от продажи сечения с "зелеными" и атомщиками

Раде предложат ускорить сертификацию "Укрэнерго" по модели ISO и заставить оператора поделиться доходами от продажи сечения с "зелеными" и атомщиками

19:13 17.04.2020
Ассоциация солнечной энергетики обратится к "Укрэнерго" за разъяснениями относительно обвинений СЭС в невыполнении диспетчерских команд

Ассоциация солнечной энергетики обратится к "Укрэнерго" за разъяснениями относительно обвинений СЭС в невыполнении диспетчерских команд

19:07 15.04.2020
"ГарПок" планирует выйти на рынок с обновленными предложениями цены "зеленой" электроэнергии в ближайшее время

"ГарПок" планирует выйти на рынок с обновленными предложениями цены "зеленой" электроэнергии в ближайшее время

17:50 15.04.2020
Ряд ВИЭ отказываются выполнять диспетчерские команды по обеспечению безопасности энергосистемы – "Укрэнерго"

Ряд ВИЭ отказываются выполнять диспетчерские команды по обеспечению безопасности энергосистемы – "Укрэнерго"

14:30 15.04.2020
Минэкоэнерго заканчивает обновление энергобаланса, после этого можно принимать шаги по выходу из энергокризиса – Шмыгаль

Минэкоэнерго заканчивает обновление энергобаланса, после этого можно принимать шаги по выходу из энергокризиса – Шмыгаль

11:37 15.04.2020
Долги за небалансы перед новым оператором ГТС по итогам І кв. достигли 1,4 млрд грн

Долги за небалансы перед новым оператором ГТС по итогам І кв. достигли 1,4 млрд грн

19:01 10.04.2020
"Черкассыоблэнерго" заявляет о резком падении уровня оплаты его услуг и риске аварийных отключений э/э

"Черкассыоблэнерго" заявляет о резком падении уровня оплаты его услуг и риске аварийных отключений э/э

15:13 07.04.2020
Глава ВЭА допускает проведение заседания СНБО по кризису в энергоотрасли по инициативе президента

Глава ВЭА допускает проведение заседания СНБО по кризису в энергоотрасли по инициативе президента

10:10 07.04.2020
Профобъединения энергетиков просят у Зеленского антикризисных решений для отрасли

Профобъединения энергетиков просят у Зеленского антикризисных решений для отрасли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Падение промпроизводства в Украине в марте-2020 ускорилось до 7,7% – Госстат

НБУ ожидает в 2020г дефицита сводного платежного баланса Украины $1,1 млрд и роста международных резервов до $27,2 млрд

НБУ будет готов принимать в залог корпоративные облигации с госгарантиями и муниципальные облигации

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020г до 6%

Нацбанк прогнозирует спад ВВП Украины в 2020г на 5% с отскоком на 4,3% в 2021г

ПОСЛЕДНЕЕ

Падение промпроизводства в Украине в марте-2020 ускорилось до 7,7% – Госстат

Пенсионный фонд направил 9,9 млрд грн на одноразовую помощь пенсионерам по 1 тыс. грн

Страхование вошло в перечень самых непопулярных в Украине вакансий в середине апреля 2020г

Украина в 2021г получит от ЕС EUR26 млн 1-го транша по программе поддержки развития сельского хозяйства

СК ARX передала Киевской городской больнице №9 710 современных защитных костюмов

Apple намерен выпустить компьютер со своим процессором в 2021г - СМИ

НБУ ожидает в 2020г дефицита сводного платежного баланса Украины $1,1 млрд и роста международных резервов до $27,2 млрд

НБУ будет готов принимать в залог корпоративные облигации с госгарантиями и муниципальные облигации

НБУ планирует первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в первой половине мая - глава Нацбанка

Платежная система NovaPay получила сертификат международного стандарта безопасности PCI DSS

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА