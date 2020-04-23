Экономика

13:04 23.04.2020

В период карантина в Украине 70% работающих людей ходят на работу - Шмыгаль

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В период карантина в Украине 70% работающих людей ходят на работу - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что в 70% работающих людей в Украине ходят на работу в период карантина, введенного для противодействия распространения коронавирусной болезни Covid-19, ссылаясь на данные социологических исследований.

"Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области.

В то же время он подчеркнул, что в таком случае должны быть выдержаны все необходимые меры предосторожности.

Теги: #шмыгаль #карантин #кабмин
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