Экономика

11:44 23.04.2020

"Укрпошта" отправила в США пассажирским самолетом МАУ груз на $1,5 млн, планирует сделать рейс регулярным

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"Укрпошта" отправила в США пассажирским самолетом МАУ груз на $1,5 млн, планирует сделать рейс регулярным

АО "Укрпошта" отправила в Нью-Йорк более 30 тыс. посылок из международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.) пассажирским самолетом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Как сообщила пресс-служба национального почтового оператора со ссылкой на гендиректора компании Игоря Смелянского в четверг, на борту – продукция украинского малого и среднего бизнеса на экспорт, которая будет доставлена почте США (USPS) уже сегодня. Общая стоимость груза или проданных товаров - около $1,5 млн.

"Мы понимаем, что временные карантинные меры и запрет регулярного авиасообщения может изрядно ударить по бизнесу десятков тысяч предпринимателей, продукцию которых мы доставляем. А это тысячи рабочих мест и благополучие тысяч семей. В частности, только на этом рейсе – отправление товаров от примерно 5 тыс. украинских предпринимателей. Поэтому мы продолжаем искать альтернативные пути, чтобы наши клиенты и их партнеры не потеряли этот канал сбыта, сохранили доходы и рабочие места. Более того, у нас продолжает действовать программа лояльности для экспортеров, и мы не повышаем стоимость доставки, хотя затраты на транспортировку почты на разные направления выросли в 3-4 раза", - цитирует Смелянского пресс-служба "Укрпошты".

"Укрпошта" отмечает, что на рейс загружены посылки и мелкие пакеты, а также EMS (Express Mail Service), который в США будет иметь приоритетное таможенное оформление и доставку на адрес получателя. Все отправления прошли оформление на украинской таможне в период с 14 по 21 апреля.

В планах компании сделать рейсы с МАУ в Нью-Йорк регулярными, что обеспечит стабильные сроки доставки для украинских предпринимателей.

Как уточнил почтовый оператор, с начала объявления запрета на осуществление регулярного авиационного сообщения для доставки почты используются чартерные рейсы компаний "Элерон" и AirBaltic, а также грузовые самолеты Turkish Airlines с перегрузкой в Стамбуле, Риге и Франкфурте. Поэтому сроки транзита между таможнями Украины и стран назначения могут колебаться от двух дней до трех недель.

Теги: #мау #сша #груз #укрпошта
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