Экономика

10:30 23.04.2020

Fitch подтвердил рейтинг Украины "B" и ухудшил его прогноз с позитивного на стабильный

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Fitch подтвердил рейтинг Украины "B" и ухудшил его прогноз с позитивного на стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне "B" и ухудшило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного", говорится в сообщении агентства.

"Пересмотр прогноза отражает значительное влияние пандемии COVID-19… Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят вспять улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снизившуюся волатильность такого роста", – отмечает Fitch.

Агентство прогнозирует, что экономика Украины упадет в 2020 году на 6,5% после роста на 3,2% в 2019 году, отражая пандемический шок COVID-19 для мировой экономики, меры сдерживания и более слабую валюту, влияющую на инвестиции и частное потребление. Потреблению также будет препятствовать ожидаемое сокращение денежных переводов домашних хозяйств (7,8% ВВП в 2019 году), говорится в релизе.

В то же время Fitch указывает, что шок будет частично смягчен низкой зависимостью Украины от туризма, относительно более диверсифицированным товарным экспортом (включая 40% сельскохозяйственных сырьевых товаров) и снизившимися ценами на нефть, учитывая статус страны как чистого импортера.

"Мы ожидаем, что экономика восстановится до 3,5% в 2021 году в соответствии с нашим среднесрочным прогнозом роста для Украины. Однако существуют существенные риски для наших прогнозов, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса", – указывает агентство.

Оно уточняет, что следующей запланированной датой пересмотра суверенного рейтинга Украины будет 4 сентября 2020 года.

Теги: #украина #fitch_ratings
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