Экономика

23:11 22.04.2020

Срок действия ПСО для населения предлагается продлить до 1 июля, для ТКЭ – на год

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Действие механизма публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа может быть продлено для населения до 1 июля, для предприятий теплокоммунэнерго – еще на один год.

Проект соответствующего решения обсуждается в настоящее время в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, сообщила и.о. главы ведомства Ольга Буславец во время выступления в среду на онлайн-заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Что касается ПСО по газу: этим вопросом занимаюсь, он требует немедленной наработки. Завтра будет проведено совещание со всеми участниками (представителями компаний, задействованных в реализации механизма – ИФ)… В настоящее время есть проект продления срока для населения до 1 июля этого года, для ТКЭ – еще на год", – сказала она.

Комментируя необходимость принятия такого решения, Буславец отметила, что в настоящее время остается большое количество домохозяйств, не оснащенных средствами учета газа. Кроме того, по ее мнению, действующие нормы потребления, по которым осуществляются начисления платежей для объектов без счетчиков, являются заниженными.

Среди перечня связанных с рынком газа важных вопросов и.о. главы Минкоэнерго отметила необходимость принятия закона о переходе на учет газа в энергетических единицах, а также поиска решений по урегулированию задолженности предприятий ТКЭ за потребленный газ.

Ранее о необходимости продления срока ПСО заявляла также Ассоциация газового рынка Украины. Так, в ходе онлайн-встречи, организованной 13 апреля Energy Club, глава ассоциации Денис Сенектутов отмечал в частности, что в настоящее время, остается открытым вопрос доступа газсбытов к ресурсу государственной добычи. Кроме того, он акцентировал внимание на отсутствии на рынке газа поставщика "последней надежды" (по аналогии с рынком э/э – предприятие, которое бы временно поставляло ресурс потребителям, не имеющим по каким-либо причинам своего поставщика), а также отсутствии у бытовых потребителей в условиях карантина реальной возможности для поиска и смены поставщика газа.

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года было отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям на рыночных условиях. Для населения и ТКЭ действует механизм ПСО, который с 1 мая 2020 года должен перестать существовать в рамках взятых Украиной на себя обязательств по либерализации рынка поставок газа бытовым потребителям.

За время своего существования механизм ПСО неоднократно претерпевал изменения. Последние из них (в правительственное постановление №867) были внесены 24 января 2020 года постановлением Кабмина №17, согласно которому основным индикатором при расчете цены на природный газ в рамках спецобязательств являются являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходят с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Теги: #газ #украина #псо
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