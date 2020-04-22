Экономика

12:29 22.04.2020

Глобальные денежные переводы упадут на 20% в 2020г - Всемирный банк

1 мин читать
Глобальные денежные переводы упадут на 20% в 2020г - Всемирный банк

Объем средств, пересылаемых на родину трудовыми мигрантами во всем мире, в 2020 году резко снизится, примерно на 20%, из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с ней ограничительными мерами, сообщается в отчете Всемирного банка (ВБ).

Ожидаемое падение будет самым значительным в современной истории. Во многом оно связано с сокращением заработной платы и занятости мигрантов, которые, как правило, более уязвимы к потере рабочих мест во время экономического кризиса в принимающей стране.

ВБ прогнозирует, что денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов упадут на 19,7% - до $445 млрд.

Исследования показывают, что денежные переводы уменьшают бедность в таких государствах, улучшают рацион питания, повышают расходы на образование и сокращают использование детского труда в неблагополучных домохозяйствах.

"Денежные переводы являются жизненно важным источником дохода для развивающихся стран, - отмечается в отчете банка. - Продолжающийся экономический спад, вызванный COVID-19, серьезно сказывается на возможностях отправлять деньги домой".

В связи с этим еще более необходимо сократить время восстановления развитых экономик после кризиса, отметил президент группы ВБ Дэвид Малпасс. "Денежные переводы помогают семьям оплачивать еду, медицинское обслуживание и основные нужды", - сказал он.

Теги: #всемирный_банк #прогноз #переводы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:09 22.04.2020
Преимущественно сухо и прохладно будет в Украине в ближайшие дни

Преимущественно сухо и прохладно будет в Украине в ближайшие дни

11:32 22.04.2020
Президент UBC Group ожидает спада ВВП Украины в 2020г минимум на 10%

Президент UBC Group ожидает спада ВВП Украины в 2020г минимум на 10%

03:06 21.04.2020
Трамп уверен, что легко победит на ноябрьских президентских выборах

Трамп уверен, что легко победит на ноябрьских президентских выборах

13:08 19.04.2020
В Украине в ближайшие дни будет прохладно, местами пройдут дожди

В Украине в ближайшие дни будет прохладно, местами пройдут дожди

13:22 18.04.2020
В ближайшие дни в Украине теплее не станет, местами пройдут дожди

В ближайшие дни в Украине теплее не станет, местами пройдут дожди

12:36 17.04.2020
ВВП Украины в 2020г упадет на 4,2% и восстановится в 2021г на 2,4% – консенсус-прогноз Минэкономики

ВВП Украины в 2020г упадет на 4,2% и восстановится в 2021г на 2,4% – консенсус-прогноз Минэкономики

19:59 16.04.2020
Карантин может завершиться в середине мая, допускает замглавы МВД Геращенко

Карантин может завершиться в середине мая, допускает замглавы МВД Геращенко

11:46 16.04.2020
В ближайшие ночи в Украине будет еще холодно, но осадков в основном не ожидается

В ближайшие ночи в Украине будет еще холодно, но осадков в основном не ожидается

08:57 16.04.2020
В Украине сегодня ожидаются сильные порывы ветра 17–22 м/с

В Украине сегодня ожидаются сильные порывы ветра 17–22 м/с

20:15 14.04.2020
Зеленский: в Украине не произошло резкого скачка заболеваемости COVID-19, но расслабляться рано, ключевой период в 20-х числах апреля

Зеленский: в Украине не произошло резкого скачка заболеваемости COVID-19, но расслабляться рано, ключевой период в 20-х числах апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

S&P подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг "Кернела" на уровне "В", прогноз - "стабильный"

Передача ГПЗКУ, "Артемсоли" и "Хлеба Украины" ФГИ задерживается – глава Фонда

Brent усилила падение до $19,76 за баррель, WTI теряет более 30%

За год работы президент Украины инициировал ряд непопулярных решений, в то же время актуальной остается борьба с коррупцией - ЕБА

39% украинцев заявляют о появившихся финансовых трудностях, у 45% нет никаких сбережений – опрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Раде предложат ускорить сертификацию "Укрэнерго" по модели ISO и заставить оператора поделиться доходами от продажи сечения с "зелеными" и атомщиками

Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 49 млн тонн зерновых

Нефтетранспортная система Украины не рассчитана на предоставление услуг по хранению нефти – "Укртранснафта"

S&P подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг "Кернела" на уровне "В", прогноз - "стабильный"

Страховые компании Украины усилили сотрудничество с перестраховшиками из стран-членов ОЭСР

Snap увеличила выручку и число подписчиков в I квартале, акции выросли на 20%

Доллар США дешевеет к евро и иене, австралийский доллар взлетел на данных о розничных продажах в марте

Неформальная встреча ОПЕК+ прошла без участия государств Аравийского полуострова

Передача ГПЗКУ, "Артемсоли" и "Хлеба Украины" ФГИ задерживается – глава Фонда

Brent усилила падение до $19,76 за баррель, WTI теряет более 30%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА