Доллар США дешевеет к евро и иене, австралийский доллар взлетел на данных о розничных продажах в марте

Курс доллара США в среду снижается к евро и иене, австралийская нацвалюта заметно дорожает на новостях о рекордном росте розничных продаж в марте.

Евро торгуется утром в районе $1,0854 против $1,0859 на закрытие предыдущей торговой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в районе 116,74 иены по сравнению со 117,01 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара составляет 107,57 иены против 107,76 иены на закрытие прошлой сессии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,05% по сравнению с предыдущим днем. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также снижается на 0,05%.

Американская валюта накануне укреплялась, в основном благодаря "неприятию риска на фоне обвала нефтяных цен, который усилил опасения относительно мирового спроса", отмечает аналитик MUFG Ли Хардман, которого цитирует французская газета Le Figaro.

"Некоторые инвесторы решили перестраховаться из-за волатильности фондовых и сырьевых рынков", - заявил эксперт CMC Markets Дэвид Мэдден.

Тем временем, Сенат Конгресса США во вторник принял законопроект о новом пакете поддержки малого бизнеса и больниц объемом $484 млрд. Большую часть средств ($320 млрд) планируется направить на программу займов для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии. Палата представителей может проголосовать по законопроекту уже в четверг.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2298 по сравнению с $1,2294 днем ранее и 1,1338 евро против 1,1325 евро.

Во вторник британская нацвалюта потеряла около 1,4% к доллару США и 1% к евро. В последние месяцы фунт стерлингов стал считаться более рискованным активом из-за неопределенности, связанной с выходом страны из ЕС, пишет Le Figaro.

"Тот факт, что уровень безработицы в Великобритании превысил 4% еще до вспышки коронавируса, от которого пострадало столько людей, включая премьер-министра страны, усиливает негативные перспективы для британской экономики", - подчеркнул аналитик Western Union Джо Манимбо.

Австралийский доллар в среду взлетел на 0,78% и торгуется около $0,633.

Розничные продажи в стране в марте подскочили на 8,2% по сравнению с февралем, свидетельствуют предварительные данные статистического бюро страны. Рост показателя стал рекордным, что объясняется ажиотажным спросом на продукты питания и товары первой необходимости в условиях изоляции, пишет Trading Economics.

Управляющий Резервного банка Австралии (RBA) Филип Лоу во вторник заявил, что экономика Австралии в первом полугодии может упасть максимальными темпами со времен Великой депрессии.

Лоу подчеркнул, что в настоящий момент сложно точно оценить масштабы падения, однако RBA ожидает сокращения ВВП примерно на 10% в первом полугодии. При этом основной спад придется на второй квартал.

Уровень безработицы к июню может вырасти до 10%. По словам Лоу, темпы роста были бы выше без программы государственного субсидирования зарплат.