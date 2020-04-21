Экономика

18:04 21.04.2020

"Новая Почта Глобал" и китайский Cainiao запустили чартерные грузовые рейсы из Китая

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"Новая Почта Глобал" и китайский Cainiao запустили чартерные грузовые рейсы из Китая

Группа компаний "Нова Пошта" совместно с китайским логистическим оператором Cainiao, входящим в состав Alibaba Group, запустила доставку посылок из Китая чартерными грузовыми рейсами.

"В прошлую пятницу из Китая прибыл первый самолет с 20 тоннами груза. Это товары, которые заказали клиенты "Новой почты" на AliExpress. Самолет доставил груз из Китая в Ригу, оттуда наш украинский партнер, компания "Элерон", доставляет его во Львов. Уже прибыли первые три партии груза. Прибытие четвертой, последней, партии ожидаем в среду, 22 апреля. Такой рейс значительно ускорит доставку", - цитирует пресс-служба директора "Новой Пошты Глобал" Юрия Беневитского.

После таможенного оформления посылки будут доставлены клиентам компании по всей стране.

Такие рейсы компания планирует выполнять на регулярной основе.

Согласно данным "Новой Пошты", по итогам марта количество международных посылок в Украине выросло на 30% по сравнению с февралем.

Теги: #нова_пошта #чартер #китай #доставка #alibaba
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