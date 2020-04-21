Экономика

16:33 21.04.2020

Страховщики Украины прогнозируют в 2020 г. сокращение объема бизнеса на 20-30%

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Страховщики Украины прогнозируют в 2020 г. сокращение объема бизнеса на 20-30%

Страховой рынок Украины в текущем году может сократить объемы премий на 20-30% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса и сложившейся экономической ситуации, такой прогноз предоставили опрошенные агентством "Интерфакс Украина" компании.

"Мы сделали три сценария: от оптимистического до пессимистического. Все три сценария предусматривают отклонение от запланированных планов продаж. В случае оптимистического сценария мы (и, возможно, весь рынок) выйдем на цифры прошлого года в продажах (+/- 5%); средний сценарии предусматривает падение на 15% по сравнению с прошлым годом; пессимистический сценарий может означать для рынка падение от 30% и выше по сравнению с прошлым годом. Мы настроены оптимистично", - сообщил заместитель главы правления СК ARX (ранее - "АХА Страхование") Вячеслав Гавриленко.

Прогноз о снижении объемов рынка на 20-30% сделали и в страховых компаниях "Гардиан" и "Евроинс Украина". При этом, по мнению "Евроинс Украина", кризис продолжится еще и в 2021 году.

В то же время в Страховой группе "ТАС" считают", что страховой рынок после карантина должен восстановиться за пару месяцев. Помешать этому могут два фактора: резкий скачок доллара или существенные проблемы с доходами населения, обусловленные длительным карантином и тем, что многие были вынуждены уйти в отпуск за свой счет.

"Если же серьезных потрясений не будет, мы не видим оснований, чтобы не справиться с теми заданиями, которые поставили перед собой на текущий год. Мы как компания, ориентирующаяся на розничные продажи, не так сильно зависим от корпоративного сектора, который наиболее пострадает в кризис. Поэтому на данный момент не вижу необходимости вносить какие-то существенные коррективы в наши планы, а там время покажет", - отметил глава правления СГ "ТАС" Павел Царук.

По мнению СК "УНИКА", все зависит от продолжительности карантина и изменений режима карантина. При ослаблении карантина с конца апреля и планомерном выходе из него в течение мая, влияние будет, но значительного падения, возможно, будет избежать. Большинство стабильных и капитализированных страховщиков с этими вызовами должны справиться. Поэтому сейчас клиенты должны уделять все пристальное внимание надежности, стабильности и финансовой состоятельности страховщика, отметили в компании.

Отвечая на вопрос о том, что компании намерены делать для того, чтобы минимизировать возможные потери в бизнесе, большинство страховщиков отметили, что намерены оптимизировать процессы и расходы, которые сейчас не обязательны, работать над диверсификацией портфеля, не прекращать оказывать высокий уровень сервиса по всем видам страхования, продолжать диджитализировать бизнес-процессы, усилить ответственность и дисциплину.

"Кризисы - это не только проблемы, но также это всегда возможности. Мы давно хотели отказаться от бумажных полисов и активно внедряем электронные полисы везде, где это возможно. Также карантин облегчил нам путь к внедрению диджитал-каналов взаимодействия с клиентами, которые раньше не хотели удаленной работы, теперь активно и с удовольствием используют наши сервисы для покупки полисов и урегулирования убытков, включая самостоятельное приобретение полисов онлайн на нашем сайте", - отметил Гавриленко.

По мнению главы правления СК "Альфа Страхование" Ирины Гевель, "кризис заставит страховщиков диверсифицировать портфель. Поскольку, хочешь не хочешь, а надо приспосабливаться к новым реалиям, перепрофилировать продавцов, перестраивать работу с партнерами и клиентами. Но также, эти новые реалии точно ускорят и запустят процессы диджитализации многих процессов в компаниях. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но очень хотелось бы, чтобы экономика и каждый конкретно взятый бизнес восстановился как можно быстрее", - отметила она.

Большая часть опрошенных участников рынка самым сложным в создавшейся ситуации считают плохую экономическую ситуацию в Украине и риск ее ухудшения, состояние неопределенности, отсутствие стабильности и понимания насколько все это затянется, эмоциональное состояние коллектива и клиентов.

"Главное сейчас - стараться сохранять спокойствие, выполнять все необходимые меры безопасности и санитарно-гигиенические требования, и не поддаваться паническим настроениям", - отметила председатель правления ЧАО "Европейский страховой альянс" Марина Воронянская.

Преодолеть деструктивный период кризисной ситуации, адаптироваться к сложившимся условиям, чтобы искать новые возможности для дальнейшего развития. Ведь кризис также нужно рассматривать как время возможностей, подчеркнули в СК "Уника".

Теги: #коронавирус #страховщики #бизнес
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