Экономика

10:53 21.04.2020

Мининфраструктуры планирует в 2020г дофинансировать "Укрзализныцю" на 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств

2 мин читать
Мининфраструктуры планирует в 2020г дофинансировать "Укрзализныцю" на 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассчитывает на выделение АО "Укрзализныця" финансовой поддержки в размере 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств, об этом он сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, финансовая поддержка от лица государства будет наиболее ликвидной помощью для "Укрзализныци" в текущей ситуации с учетом ранее озвученного международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings понижения рейтинга компании до "CCC" с прогнозом "негативный".

"С выплаты "газпромовских" денег, которая идет в пользу "Нефтегаза" и будет перечислена в бюджет в виде дивидендов, мы рассчитываем получить определенную сумму, которая будет предусмотрена на поддержку "Укрзализныци". Но не просто на закрытие текущих проблем, а на заказ у внутреннего рынка вагонов, поездов, электричек и т.п.", - подчеркнул министр.

Криклий также сообщил, что Мининфраструктуры планирует получить около 4-5 млрд грн целевого финансирования для "Укрзализныци".

"Ожидаем, что указанные средства поступят в этом году, и до конца года уже будут распределены", - подчеркнул он.

Криклий также отметил, что по его мнению на понижение рейтинга компании со стороны S&P повлияли публичные высказывания экс-и.о. предправления "Укрзализныци" Желько Марчека о том, что у "Укрзализныци" проблемы с ликвидностью.

Как сообщалось, 10 апреля S&P сообщило о понижении рейтинга "Укрзализныци" до "CCC" с прогнозом "негативный" ввиду ухудшения ликвидности.

13 апреля "Укрзлизныця" заключила с ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" договор на проведение шести аудиторских услуг (в т.ч. аудита финотчетности компании по МСФО в 2020-2021 гг.) на общую сумму 54,999 млн грн.

Перечисленные российским "Газпромом" в конце 2019 года $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража продолжают находиться на счетах НАК "Нафтогаз Украины", их дальнейшее распределение решится в ходе дискуссии с правительством.

Теги: #финансы #укрзализныця #мининфраструктуры #криклий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 21.04.2020
Мининфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь 4 украинским авиакомпаниям за осуществление эвакуационных рейсов

Мининфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь 4 украинским авиакомпаниям за осуществление эвакуационных рейсов

13:37 18.04.2020
"Укрзализныця" присоединилась к ликвидации пожаров в Житомирской области

"Укрзализныця" присоединилась к ликвидации пожаров в Житомирской области

00:01 18.04.2020
Криклий прогнозирует начало активной работы общественного транспорта в июне-июле

Криклий прогнозирует начало активной работы общественного транспорта в июне-июле

10:59 17.04.2020
УЗ закупила 10 тыс. экспресс-тестов для ведомственных больниц, среди железнодорожников подтверждены 33 случая COVID-19

УЗ закупила 10 тыс. экспресс-тестов для ведомственных больниц, среди железнодорожников подтверждены 33 случая COVID-19

17:33 15.04.2020
ЕС выделит 20 млрд евро на преодоление последствий пандемии

ЕС выделит 20 млрд евро на преодоление последствий пандемии

14:08 15.04.2020
Кабмин уволил Желько Марчека c должности и. о. главы "Укрзализныци"

Кабмин уволил Желько Марчека c должности и. о. главы "Укрзализныци"

12:45 15.04.2020
Мининфраструктуры прогнозирует восстановление работы общественного транспорта в Украине не раньше мая

Мининфраструктуры прогнозирует восстановление работы общественного транспорта в Украине не раньше мая

11:01 15.04.2020
"Укрзализныця" на карантине оперативно ремонтирует пассажирский состав и выплачивает работникам в режиме простоя 100% оклада - и.о. предправления

"Укрзализныця" на карантине оперативно ремонтирует пассажирский состав и выплачивает работникам в режиме простоя 100% оклада - и.о. предправления

20:16 14.04.2020
Программа сотрудничества с иностранными кредиторами рассчитана на $10 млрд , из них $6 млрд Украина должна получить в первый год - Арахамия

Программа сотрудничества с иностранными кредиторами рассчитана на $10 млрд , из них $6 млрд Украина должна получить в первый год - Арахамия

10:39 14.04.2020
"Укрзализныця" закупила 277 тыс. защитных масок и 10 тыс. тестов на коронавирус для сотрудников, в планах - купить еще 1,5 млн масок

"Укрзализныця" закупила 277 тыс. защитных масок и 10 тыс. тестов на коронавирус для сотрудников, в планах - купить еще 1,5 млн масок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Программа деятельности Кабмина будет доработана на основе предвыборных программ "Слуги народа" и президента Зеленского - Немчинов

WTI подешевела до 30-летнего минимума - ниже $8 за баррель

У государства есть план мер по стимулированию экономики, которые будет поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости – советник президента Украины

Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

Предприятия «Павлоградугля» прекратили работу - Волынец

ПОСЛЕДНЕЕ

Концепт реформы системы оплаты труда госслужащих предусматривает, что оклад будет составлять 70-80% зарплаты - Немчинов

Кабмин выделил 100 млн грн из резервного фонда на ликвидацию лесных пожаров в Чернобыльской зоне - Геращенко

Немчинов выступает против сокращения госслужащих как самоцели

Немчинов о Минэкоэнерго: Мне кажется, что это должно было быть два отдельных министерства

Немчинову нравится идея переезда министерств в здание Дома правительства, но нужны большие капиталовложения для реконструкции

"Донбассэнерго" доставило в Украину из Китая 12 тонн СИЗ для борьбы с Covid-19

Американские компании считают более вероятным разъединение экономик США и КНР - опрос

У правительства еще не было необходимости проводить заседания в онлайн-режиме - Немчинов

На танкерах в море хранится исторически рекордный объем нефти - 160 млн баррелей - эксперт

Программа деятельности Кабмина будет доработана на основе предвыборных программ "Слуги народа" и президента Зеленского - Немчинов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА