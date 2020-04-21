Мининфраструктуры планирует в 2020г дофинансировать "Укрзализныцю" на 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассчитывает на выделение АО "Укрзализныця" финансовой поддержки в размере 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств, об этом он сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, финансовая поддержка от лица государства будет наиболее ликвидной помощью для "Укрзализныци" в текущей ситуации с учетом ранее озвученного международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings понижения рейтинга компании до "CCC" с прогнозом "негативный".

"С выплаты "газпромовских" денег, которая идет в пользу "Нефтегаза" и будет перечислена в бюджет в виде дивидендов, мы рассчитываем получить определенную сумму, которая будет предусмотрена на поддержку "Укрзализныци". Но не просто на закрытие текущих проблем, а на заказ у внутреннего рынка вагонов, поездов, электричек и т.п.", - подчеркнул министр.

Криклий также сообщил, что Мининфраструктуры планирует получить около 4-5 млрд грн целевого финансирования для "Укрзализныци".

"Ожидаем, что указанные средства поступят в этом году, и до конца года уже будут распределены", - подчеркнул он.

Криклий также отметил, что по его мнению на понижение рейтинга компании со стороны S&P повлияли публичные высказывания экс-и.о. предправления "Укрзализныци" Желько Марчека о том, что у "Укрзализныци" проблемы с ликвидностью.

Как сообщалось, 10 апреля S&P сообщило о понижении рейтинга "Укрзализныци" до "CCC" с прогнозом "негативный" ввиду ухудшения ликвидности.

13 апреля "Укрзлизныця" заключила с ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" договор на проведение шести аудиторских услуг (в т.ч. аудита финотчетности компании по МСФО в 2020-2021 гг.) на общую сумму 54,999 млн грн.

Перечисленные российским "Газпромом" в конце 2019 года $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража продолжают находиться на счетах НАК "Нафтогаз Украины", их дальнейшее распределение решится в ходе дискуссии с правительством.