У правительства еще не было необходимости проводить заседания в онлайн-режиме - Немчинов

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявляет, что правительство еще не проводило свои заседания в онлайн-режиме, так как не было такой необходимости.

"У меня на столе стоит сертифицированное устройство для этого (дистанционного участия в заседании правительства – ИФ). При необходимости мы можем этим пользоваться. Пока мы еще не проводили заседание правительства в онлайн-режиме, нужды не было", - сказал Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также министр подчеркнул, что система является безопасной и защищена.

"Мы много совещаний проводим в открытом режиме, то есть с использованием различных приложений и мессенджеров, но исключительно по вопросам, которые не являются категорийными, и которые не касаются различных грифов. Все остальное только по закрытому каналу", - добавил он.

Немчинов отметил, что Украина пока еще не подошла к тому, к чему готовилось правительство в начале карантина.

"Когда мы принимали коллективное решение о карантине, были первые новости, что руководство иностранных государств или идет на самоизоляцию, или уже с болезнями, и мы готовились к тому, чтобы обеспечить управляемость всех правительственных процессов. Это все делалось для того, чтобы если вдруг что-то случилось с членами правительства, чтобы мы имели постоянный механизм принятия коллегиальных решений", - констатировал министр.

Как сообщалось, 13 марта Кабмин внес изменения в регламент своей работы и разрешил дистанционное участие членов Кабмина и проведение правительственных заседаний в онлайн-режиме. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать и ввести возможность дистанционного проведения заседаний украинского правительства на случай обострения ситуации с эпидемией коронавируса.



Полный текст интервью с Немчиновым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".