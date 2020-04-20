Экономика

18:57 20.04.2020

Американские рестораны просят у Конгресса США помощь в размере $240 млрд на фоне коронавируса

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Американские рестораны просят у Конгресса США помощь в размере $240 млрд на фоне коронавируса

Представители ресторанной отрасли США в понедельник обратились в Конгресс с просьбой предоставить сектору финансовую помощь в размере $240 млрд.

По данным Национальной ассоциации ресторанов (National Restaurant Association, NRA) США, на текущий момент в стране прекратили работу четыре из каждых 10 ресторанов, при этом некоторые из них больше не откроются, около 8 млн сотрудников уже были сокращены или отправлены в неоплачиваемый отпуск. На их долю приходится около двух третей всех рабочих мест в американской ресторанной отрасли.

Организация подсчитала, что рестораны потеряли $30 млрд выручки в марте и могут потерять еще $50 млрд в апреле.

Рестораны являются одними из крупнейших работодателей в США - до пандемии коронавируса в отрасли были заняты более 12,2 млн человек. С учетом сотрудников гостиниц, спортивных объектов и других мест, где подают еду, количество занятых в секторе превышало 15,5 млн.

По словам исполнительного вице-президента NRA по общественным делам Шона Кеннеди, правительственная программа Paycheck Protection Program (PPP) для помощи малому бизнесу является слишком ограниченной для большинства ресторанов. В рамках этой программы организации получают кредиты сроком восемь недель с момента их выдачи, при этом требуется.

NRA сообщила, что ресторанам нужны займы на более длительный период и больше гибкости в вопросе распределения полученных средств. Согласно сообщению организации, 60% из 6,5 тыс. владельцев ресторанов, которых опросила NRA, сказали, что действующие на федеральном уровне меры не помогут им обеспечить сотрудникам зарплату на весь период замедления экономической активности.

Теги: #сша #финпомощь #рестораны #коронавирус
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