Экономика

20:33 16.04.2020

Украина может получить первый транш от МВФ в размере до $2 млрд в конце мая - Гетманцев

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Украина может получить первый транш от МВФ в размере до $2 млрд в конце мая - Гетманцев

Первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) Украина может получить уже в мае, считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы ожидаем до конца года $4 млрд. Первый транш будет до $2 млрд и это будет в мае", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, Национальный банк Украины и предыдущее правительство в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд. Позитивное решение МВФ позволит правительству получить также макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд), а также экстренную помощь Фонда в связи с коронавирусом объемом около 1,4 млрд.

Условиями для окончательного открытия программы, размер которой в ходе переговоров удалось увеличить ориентировочно до $8 млрд, стало принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), а также обновленного закона о госбюджете.

Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении законопроект о банковской деятельности и приняла в целом закон о рынке земли, а 13 апреля приняла обновленный госбюджет с увеличенным с 2,1% до 7,5% ВВП дефицитом.

В то же время окончательное принятие "антиколомойского" закона затягивается из-за более 16 тыс. правок, подданных его противниками. По оценкам представителей фракции правящей партии "Слуга народа", закон может быть принят в целом в начале мая, после чего МВФ понадобится еще две-три недели на окончательное утверждение программы и выделение средств.

Теги: #транш #украина #мвф
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