Дорожно-строительная группа RDS готова нарастить штат на 70%

Группа дорожно-строительных компаний RDS готова предоставить 850 рабочих мест украинцам, вернувшимся из-за границы, а также всем людям, потерявшим работу в связи с пандемией COVID-19, сообщил совладелец группы Юрий Шумахер.

"В нашей команде более 1200 сотрудников. И мы будем рады принять в наши ряды еще порядка 850 новых специалистов для работы в восьми областях Украины, где мы строим дороги и важные инфраструктурные объекты ", - заявил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, коронавирус не только угрожает здоровью людей, он и лишает их работы, уверенности в завтрашнем дне.

"Строительная отрасль не на карантине! И мы хотим предоставить рабочие места тем, кто наиболее в этом нуждается", - отметил совладелец компании RDS.

В украинскую группу компаний RDS входят "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности – строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов. Группа работает на украинском рынке с 2005 года.

Компания строит бетонную дорогу Н-14 Кропивницкий-Николаев. В рамках реконструкции трассы Н-31 Днепр-Решетиловка в Полтавской области группа компаний RDS строит путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 Киев-Харьков-Должанский.

По состоянию на апрель 2020 года компания работает в 8 регионах Украины и имеет 10 производственных баз. Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов.

В связи с коронакризисом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах правительства создать 500 тыс. рабочих мест для украинцев, потерявших работу. По его словам, в первую очередь люди нужны будут для ремонта дорог, укладки тротуаров, уборки территорий. Премьер подчеркнул, что правительство, несмотря на карантин, продолжает реализацию проекта "Большое строительство".