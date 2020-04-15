Экономика

12:52 15.04.2020

МВФ поможет Украине, осталось несколько вопросов для утверждения программы EFF

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МВФ поможет Украине, осталось несколько вопросов для утверждения программы EFF

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает эффективную реакцию украинского правительства на коронакризис, подтверждает прогресс в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) и рассчитывает на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

"Мы ведем переговоры с Украиной о новой программе (EFF – ИФ). Обсуждения продвинулись вперед, и, думаю, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов. Я уверен, что они вскоре будут преодолены", – сказал директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен (Poul Thomsen) на брифинге в среду.

Теги: #переговоры #украина #мвф
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