МВФ поможет Украине, осталось несколько вопросов для утверждения программы EFF

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает эффективную реакцию украинского правительства на коронакризис, подтверждает прогресс в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) и рассчитывает на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

"Мы ведем переговоры с Украиной о новой программе (EFF – ИФ). Обсуждения продвинулись вперед, и, думаю, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов. Я уверен, что они вскоре будут преодолены", – сказал директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен (Poul Thomsen) на брифинге в среду.