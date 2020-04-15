Экономика

12:45 15.04.2020

Мининфраструктуры прогнозирует восстановление работы общественного транспорта в Украине не раньше мая

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Мининфраструктуры прогнозирует восстановление работы общественного транспорта в Украине не раньше мая

Восстановление движения общественного транспорта в Украине будет зависеть от динамики количества зараженных и смертей от коронавируса, однако это точно произойдет не раньше мая.

Такие прогнозы озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире Обозреватель.TV во вторник вечером.

"Конкретные сроки озвучивать – это осмотрительно и очень преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал – июнь-июль. Однако такие временные горизонты пока не точные, потому что все зависит, в первую очередь, от каждого из нас, на сколько мы адекватно относимся и придерживаемся изоляции", - сказал он.

Криклий отметил, что это же касается и возобновления междугороднего сообщения, в частности, железнодорожного.

"Мы будет исключительно исходить из рекомендаций и решений МОЗ. Мы им 100% доверяем. Когда они решат, мы будем готовы", - сказал министр.

При этом он добавил, что период карантина "Укрзализныця" также использует для приведения в порядок тех пассажирских вагонов, которые были наиболее изношены.

"Сегодня мой первый заместитель Дмитрий Абрамович проводил совещание с представителями КВСЗ, с представителями "Укрзализныци" касательного заказа по дизель-поездам и пассажирским вагонам (...) В депо "Укрзализныци" ремонтные работы осуществляются постоянно", - отметил Криклий.

Теги: #транспорт #коронавирус #криклий #мининфраструктуры
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