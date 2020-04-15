"ДТЭК" в 2020г. допускает падение добычи угля до 30% - гендиректор

"ДТЭК" в 2020 году допускает снижение добычи рядового угля своими украинскими компаниями до 30% по сравнению с прошлым годом, сообщил генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко.

"Я не готов сказать на какой объем добычи мы выйдем в этом году. Падение может быть по сравнению с прошлым годом до 30%", - сказал он в ходе он-лайн брифинга в среду.

По его словам, в планах на 2020 год у компании была добыча около 24 млн тонн угля (+7% к 2019-му), но значительное снижение потребления электроэнергии в стране вынуждает "ДТЭК" скорректировать планы.

"Мы будем смотреть на текущую ситуацию. При наличии на складах около 2 млн тонн и минимальной выработке мы каждый месяц ставим рекорды насколько наша выработка и сжигание угля уменьшается по сравнению с предыдущими периодами", - отметил Тимченко.

Как сообщалось, добыча угля украинскими объединениями "ДТЭК" по итогам 2019 года уменьшилась на 7,1% (на 1 млн 706,6 тыс. тонн) – до 22,425 млн тонн. В частности, добыча "Павлоградугля" в 2019 году составила 18 млн 207,5 тыс. тонн (-9% к 2018-му), "Добропольеуголь" – 3 млн 362,9 тыс. тонн (+12,2%), "Белозерская" – 854,4 тыс. тонн (-23,9%).

"ДТЭК" в конце марта 2020 года сообщил, что шахты "ДТЭК Добропольеуголь" и шахта "Белозерская" приостанавливают работы по добыче, а с 20 апреля – о приостановке работы "Павлоградуголь".

ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа.