Экономика

11:44 15.04.2020

Организаторы Каннского кинофестиваля рассматривают новые варианты его проведения из-за коронавируса

1 мин читать
Организаторы Каннского кинофестиваля рассматривают новые варианты его проведения из-за коронавируса

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля больше не рассматривают возможность переноса смотра на июнь из-за коронавируса и выбирают новый формат для его проведения.

"После заявления президента Франции в понедельник, 13 апреля, мы признали, что перенос 73-го Международного Каннского кинофестиваля, который первоначально рассматривался на конец июня - начало июля, больше не является вариантом. Очевидно, что фестиваль не может быть проведен в этом году в его оригинальном формате", - сообщили организаторы смотра, которых цитирует издание Variety.

Организаторы провели ряд переговоров с представителями индустрии, после чего приняли решение, что кинофестиваль необходимо провести, говорится в сообщении.

Ранее организаторы предполагали провести его в конце июня - начале июля 2020 года. Изначально он должен был пройти с 12 по 23 мая.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 13 апреля продлил в стране режим карантина до 11 мая и ввел запрет на проведение всех массовых мероприятий, в том числе кинофестивалей, до середины июля.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

Теги: #каннский_фестиваль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:59 27.05.2019
Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера

Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера

21:12 26.05.2013
"Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля досталась режиссеру Кешишу

"Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля досталась режиссеру Кешишу

19:15 23.05.2013
На вечеринке по случаю Каннского фестиваля похищено колье стоимостью в почти 2 млн евро

На вечеринке по случаю Каннского фестиваля похищено колье стоимостью в почти 2 млн евро

12:36 24.04.2013
Стивен Спилберг возглавил жюри Каннского фестиваля

Стивен Спилберг возглавил жюри Каннского фестиваля

10:54 16.05.2012
На Каннском кинофестивале Украина представит три премьеры

На Каннском кинофестивале Украина представит три премьеры

14:59 18.03.2011
Режиссер Герман: Мой фильм "Трудно быть богом" на Каннский фестиваль не приглашали, а если пригласят, я его туда не отдам

Режиссер Герман: Мой фильм "Трудно быть богом" на Каннский фестиваль не приглашали, а если пригласят, я его туда не отдам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена нефти WTI падала в ходе торгов до $19,2 за баррель - минимума с 2002г

Долги за небалансы перед новым оператором ГТС по итогам І кв. достигли 1,4 млрд грн

"ДТЭК" с 20 апреля выводит в простой "Павлоградуголь"

Резервы НБУ снова выше $25 млрд, валютная ликвидность банков $7,9 млрд

Депозиты в гривне за месяц карантина выросли на 4%, в валюте снизились на 2%

ПОСЛЕДНЕЕ

"ДТЭК" в 2020г. допускает падение добычи угля до 30% - гендиректор

Рынки акций Европы перешли к снижению после пятидневного роста

Цена нефти WTI падала в ходе торгов до $19,2 за баррель - минимума с 2002г

Кабмин планирует утвердить критерии и условия определения госбанками мер по управлению NPL

Саудовская Аравия на волне успеха нефтяной сделки вновь выходит на рынок евробондов

Инфляция во Франции в марте замедлилась до 0,8% - окончательные данные

Долги за небалансы перед новым оператором ГТС по итогам І кв. достигли 1,4 млрд грн

Использование средств Фонда борьбы с COVID-19 должно жестко контролироваться – глава Счетной палаты

ГФ поддерживает законопроект об ответственности за спекуляции на средствах защиты во время карантина

"Укрзализныця" на карантине оперативно ремонтирует пассажирский состав и выплачивает работникам в режиме простоя 100% оклада - и.о. предправления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА