Организаторы Каннского кинофестиваля рассматривают новые варианты его проведения из-за коронавируса

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля больше не рассматривают возможность переноса смотра на июнь из-за коронавируса и выбирают новый формат для его проведения.

"После заявления президента Франции в понедельник, 13 апреля, мы признали, что перенос 73-го Международного Каннского кинофестиваля, который первоначально рассматривался на конец июня - начало июля, больше не является вариантом. Очевидно, что фестиваль не может быть проведен в этом году в его оригинальном формате", - сообщили организаторы смотра, которых цитирует издание Variety.

Организаторы провели ряд переговоров с представителями индустрии, после чего приняли решение, что кинофестиваль необходимо провести, говорится в сообщении.

Ранее организаторы предполагали провести его в конце июня - начале июля 2020 года. Изначально он должен был пройти с 12 по 23 мая.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 13 апреля продлил в стране режим карантина до 11 мая и ввел запрет на проведение всех массовых мероприятий, в том числе кинофестивалей, до середины июля.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.