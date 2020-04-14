ПриватБанк, ТАСкомбанк, Правэкс Банк и Кредобанк ввели "кредитные каникулы" для физлиц

ПриватБанк, ТАСкомбанк, Правэкс Банк (все – Киев) и Кредобанк (Львов) ввели "кредитные каникулы" для клиентов-физических лиц, свидетельствуют сообщения банков.

Так, ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" до конца июля для физлиц, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за связанных с карантином ограничений, по программам кредитования "авто в рассрочку", "жилье в кредит" и "кредит под залог недвижимости".

"Такие клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей до 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина", – пояснил банк, добавив, что для оформления каникул достаточно заполнить заявку на его сайте.

Таскомбанк ввел "кредитные каникулы" для физлиц по работающим беззалоговым кредитам и кредитам наличными на три месяца.

"На период действия кредитных каникул обязательные платежи состоят из процентов и ежемесячной комиссии, предусмотренной кредитным договором. Погашение задолженности по телу кредита откладывается и входит в состав платежа в июле 2020 года", – пояснил механизм кредитных каникул банк.

Кроме того, Таскомбанк автоматически отсрочил минимальный платеж по кредитной карте до конца мая.

Правэкс Банк также ввел "кредитные каникулы" для клиентов-физлиц, которые по состоянию на 1 марта не имели просроченной заложенности, но понесли финансовые трудности из-за ограничений в связи с коронавирусом. Программы предусматривают отсрочку оплаты тела кредита (то есть выплачиваются только проценты), а также отсрочку процентов и тела кредита, увеличение срока его погашения и прочее.

Кроме того, Правэкс Банк предложил варианты реструктуризации кредитных обязательств пострадавшим клиентам-юрлицам. Предложения банка по возможности обслуживания долга являются индивидуальными и учитывают последнюю финотчетность, финансовое состояние, уязвимость секторов и предприятий к текущему кризису и перспективы восстановления бизнеса. "Клиенты-юрлица могут сами инициировать реструктуризацию кредитов", – уточнил банк.

Программами "кредитных каникул" Кредобанка, которые предусматривают трехмесячную отсрочку уплаты основной суммы долга и 40% ежемесячного платежа для аннуитетной схемы выплат, могут воспользоваться заемщики по ипотечным кредитам, кредитам на авто и потребительским кредитам наличными. Подать заявку на программу могут клиенты с положительной кредитной историей, которые не имеют задолженности перед банком.

Кроме того, для кредитных карточек Кредобанк автоматически продлил льготный период пользования кредитными средствами (без начисления процентов) до 92-х дней.

Ранее кредитные каникулы для физлиц ввели Райффайзен банк Аваль и ПУМБ. В частности, Райффайзен банк Аваль отменил ежемесячный платеж в апреле и в мае по кредитным карточкам большинства клиентов, а также снизил процентную ставку по кредитам наличными до 0,01% годовых (на два месяца) и автоматически установил каникулы по процентам в период с 4 апреля по 4 июня.

ПУМБ ввел на три месяца "кредитные каникулы" для клиентов-физлиц по действующим кредитам на приобретение товаров и по кредитам наличными, которые исправно обслуживались заемщиками по состоянию на 1 марта. Банк пояснял, что в рамках каникул тело кредита временно начисляться не будет.

Альфа-Банк ввел на два месяца каникулы по кредитным картам, беззалоговым кредитам наличными и беззалоговым кредитам на покупку товаров для клиентов, которые по состоянию на 1 марта не имели просроченную задолженность.

Кроме того, ранее "кредитные каникулы" для МСБ ввели ПриватБанк (индивидуальные, до мая), Ощадбанк по кредитам в форме невозобновляемой кредитной линии и срочного кредита (бизнес может воспользоваться отсрочкой платежей по телу кредита до трех месяцев).

А также для пострадавшего бизнеса от введенных ограничений банк "Кредит Днепр" и Райффайзен банк Аваль (по кредитному продукту "Развитие") ввели "кредитные каникулы".