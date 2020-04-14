Wizz Air сокращает персонал на 19%, снижает зарплаты

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air для смягчения финансового воздействия пандемии коронавируса приняла ряд мер в отношении штата компании и зарплат сотрудников.

Как сообщила пресс-служба лоу-коста во вторник, в частности, принято решение сократить 1 тыс. сотрудников, что составляет 19% от общего количества персонала.

Кроме того, Wizz Air заявила о намерении в новом финансовом году сократить вознаграждения гендиректора, членов совета директоров и всех топ-менеджеров на 22%, а заработную плату пилотов, бортпроводников и офисного персонала – на 14% в среднем.

Wizz Air отмечает, что в марте 2020 года объем перевозок лоу-костера сократился на 34%. В настоящее время компания эксплуатирует только 3% своей производительности, которая была до COVID-19.

Согласно прогнозам авиаперевозчика, прибыль Wizz Air за 2020 фингод составит на уровне EUR270-280 млн, что ниже прогнозированной ранее на EUR70-80 млн.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 120 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.