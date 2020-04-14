Экономика

14:05 14.04.2020

Wizz Air сокращает персонал на 19%, снижает зарплаты

1 мин читать
Wizz Air сокращает персонал на 19%, снижает зарплаты

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air для смягчения финансового воздействия пандемии коронавируса приняла ряд мер в отношении штата компании и зарплат сотрудников.

Как сообщила пресс-служба лоу-коста во вторник, в частности, принято решение сократить 1 тыс. сотрудников, что составляет 19% от общего количества персонала.

Кроме того, Wizz Air заявила о намерении в новом финансовом году сократить вознаграждения гендиректора, членов совета директоров и всех топ-менеджеров на 22%, а заработную плату пилотов, бортпроводников и офисного персонала – на 14% в среднем.

Wizz Air отмечает, что в марте 2020 года объем перевозок лоу-костера сократился на 34%. В настоящее время компания эксплуатирует только 3% своей производительности, которая была до COVID-19.

Согласно прогнозам авиаперевозчика, прибыль Wizz Air за 2020 фингод составит на уровне EUR270-280 млн, что ниже прогнозированной ранее на EUR70-80 млн.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 120 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Теги: #коронавирус #wizz_air
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:14 14.04.2020
ТРЦ Ocean Plaza продлил срок отмены арендной платы до конца карантина

ТРЦ Ocean Plaza продлил срок отмены арендной платы до конца карантина

13:45 14.04.2020
В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и выполнение протокола их лечения – совещание у Зеленского

В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и выполнение протокола их лечения – совещание у Зеленского

13:44 14.04.2020
Генсек НАТО Столтенберг: использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной

Генсек НАТО Столтенберг: использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной

13:40 14.04.2020
МВФ покроет расходы на обслуживание долга 25 беднейших стран в течение 6 месяцев

МВФ покроет расходы на обслуживание долга 25 беднейших стран в течение 6 месяцев

13:35 14.04.2020
Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

13:32 14.04.2020
Предприятия Киева, где выявят коронавирус, закроют, а всех сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию

Предприятия Киева, где выявят коронавирус, закроют, а всех сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию

13:19 14.04.2020
На въездах в Киев усилят контроль, все кладбища в поминальные дни закроют

На въездах в Киев усилят контроль, все кладбища в поминальные дни закроют

13:13 14.04.2020
Правоохранители контролируют входы и выходы из Лавры, помещения дезинфицируют, служители проходят медобследование

Правоохранители контролируют входы и выходы из Лавры, помещения дезинфицируют, служители проходят медобследование

12:51 14.04.2020
За минувшие сутки в Киеве подтвержден коронавирус еще у 56 человек, 1 летальный случай

За минувшие сутки в Киеве подтвержден коронавирус еще у 56 человек, 1 летальный случай

12:32 14.04.2020
Глава МВД Франции не гарантирует, что ограничительные меры будут сняты 11 мая

Глава МВД Франции не гарантирует, что ограничительные меры будут сняты 11 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МХП в 2019г увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

В Раде разрабатывают пакет изменений в налоговое законодательство Украины для поддержки определенных отраслей экономики

ВБ предоставит Украине $135 млн на модернизацию системы здравоохранения и борьбу с COVID-19 - НСЗУ

Обновленный госбджет-2020 предусматривает прямую поддержку МВФ - глава Минфина

Государственная поддержка для аграриев на 2020 сохранена в полном объеме – замминистра экономики

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай в условиях пандемии наращивал импорт нефти в марте

АМКУ рекомендовал Минэкономики внести изменения в типовую тендерную документацию для обеспечения конкуренции при закупках топлива

МХП в 2019г увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

В Раде разрабатывают пакет изменений в налоговое законодательство Украины для поддержки определенных отраслей экономики

Кабмин выделил почти 150 млн грн из Резервного фонда, почти треть – на зоны отчуждения ЧАЭС

ВБ предоставит Украине $135 млн на модернизацию системы здравоохранения и борьбу с COVID-19 - НСЗУ

Обновленный госбджет-2020 предусматривает прямую поддержку МВФ - глава Минфина

Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

Группа "Трибо" намерена инвестировать EUR4 млн в производство ниппелей для радиаторов

Украинцы в сезоне 2020 года переориентируются на внутренний туристический рынок – эксперты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА