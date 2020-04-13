Верховный суд назначил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на 27 апреля – НБУ

Большая палата Верховного суда 27 апреля продолжит рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн, сообщил НБУ в Facebook в понедельник.

"Потенциальные последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации ПриватБанка. Ведь судебные процессы по искам экс-владельцев о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе ПриватБанка агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что на предыдущем заседании 17 марта, которое длилось более 9,5 часов, Верховный суд завершил изучение материалов дела и объявил о перерыве на неопределенный срок для подготовки решения.

Вердикта Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов. Однако для Нацбанка, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша, по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.