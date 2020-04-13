Кабмин озвучил, на что будут тратиться средства из создаваемого Фонда по борьбе с коронавирусом

Кабинет министров определил перечень расходов, куда могут тратиться средства из будущего Фонда по борьбе с коронавирусной болезнью Covid-19.

"Согласно представленному в Верховную Раду законпроекту о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предлагается создать Фонд борьбы с коронавирусом на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Общая сумма фонда составит 64,7 млрд грн", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что решение о выделении средств из фонда будет приниматься Кабмином по согласованию с профильным Комитетом Верховной Рады. Средства с указанного фонда предлагается направлять на:

закупку товаров, работ и услуг, включая закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

дополнительные выплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно вовлеченным в противодействие распространению Covid-19;

доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения, на период борьбы с распространением болезни;

предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения Covid-19;

выделение разовой денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые скончались от Covid-19;

предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;

финансовую помощь Фонда социального страхования и Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы;

пополнение резервного фонда государственного бюджета;

восстановление расходов государственного бюджета (включая трансферты местным бюджетам) и предоставление кредитов из государственного бюджета по бюджетным программам, сокращенных в связи с созданием Фонда борьбы с Covid-19.