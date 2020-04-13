Экономика

09:37 13.04.2020

Кабмин озвучил, на что будут тратиться средства из создаваемого Фонда по борьбе с коронавирусом

2 мин читать
Кабмин озвучил, на что будут тратиться средства из создаваемого Фонда по борьбе с коронавирусом

Кабинет министров определил перечень расходов, куда могут тратиться средства из будущего Фонда по борьбе с коронавирусной болезнью Covid-19.

"Согласно представленному в Верховную Раду законпроекту о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предлагается создать Фонд борьбы с коронавирусом на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Общая сумма фонда составит 64,7 млрд грн", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что решение о выделении средств из фонда будет приниматься Кабмином по согласованию с профильным Комитетом Верховной Рады. Средства с указанного фонда предлагается направлять на:

закупку товаров, работ и услуг, включая закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

дополнительные выплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно вовлеченным в противодействие распространению Covid-19;

доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения, на период борьбы с распространением болезни;

предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения Covid-19;

выделение разовой денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые скончались от Covid-19;

предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;

финансовую помощь Фонда социального страхования и Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы;

пополнение резервного фонда государственного бюджета;

восстановление расходов государственного бюджета (включая трансферты местным бюджетам) и предоставление кредитов из государственного бюджета по бюджетным программам, сокращенных в связи с созданием Фонда борьбы с Covid-19.

Теги: #коронавирус #спецфонд #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:58 13.04.2020
Количество заболевших COVID-19 военнослужащих ВСУ увеличилось до 19 - командование Медсил

Количество заболевших COVID-19 военнослужащих ВСУ увеличилось до 19 - командование Медсил

09:55 13.04.2020
В Закарпатской области подтверждены 92 случая COVID-19, один пациент выздоровел - ОГА

В Закарпатской области подтверждены 92 случая COVID-19, один пациент выздоровел - ОГА

09:52 13.04.2020
В онлайн-конкурсе #HackCorona in Ukraine участвовали 899 проектов, 22 вышли в финал

В онлайн-конкурсе #HackCorona in Ukraine участвовали 899 проектов, 22 вышли в финал

09:50 13.04.2020
"Медзакупки Украины" закупит 90 тыс. костюмов биозащиты за счет резервного фонда госбюджета

"Медзакупки Украины" закупит 90 тыс. костюмов биозащиты за счет резервного фонда госбюджета

09:40 13.04.2020
В штате Нью-Йорк за сутки скончались еще более 750 человек - губернатор

В штате Нью-Йорк за сутки скончались еще более 750 человек - губернатор

09:34 13.04.2020
Новых заболевших Covid-19 среди нардепов нет, некоторые уже выздоровели - Разумков

Новых заболевших Covid-19 среди нардепов нет, некоторые уже выздоровели - Разумков

09:33 13.04.2020
За сутки в материковом Китае выявлено 99 новых заражений коронавирусом, 97 из них "импортированы" – власти

За сутки в материковом Китае выявлено 99 новых заражений коронавирусом, 97 из них "импортированы" – власти

09:31 13.04.2020
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с COVID-19 - Белый дом

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с COVID-19 - Белый дом

09:31 13.04.2020
Число заболевших COVID-19 в Одесской области увеличилось до 69 - глава ОГА

Число заболевших COVID-19 в Одесской области увеличилось до 69 - глава ОГА

09:26 13.04.2020
Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест - премьер

Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест - премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест - премьер

Африканские страны сократят добычу нефти вместе с ОПЕК+

Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять поправки в госбюджет-2020 - нардеп

Сегодня нет условий для проведения реструктуризации госдолга Украины - министр финансов

Кабмин представит план по восстановлению экономики после прохождения пика эпидемии

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи

США, Саудовская Аравия и РФ возглавят международный альянс ОПЕК++

ОПЕК рассчитывает в воскресенье утвердить сделку по сокращению нефтедобычи

"Укрпошта" не намерена повышать тарифы и прекращать отправку международных отправлений

Африканские страны сократят добычу нефти вместе с ОПЕК+

Африканские страны сократят добычу нефти вместе с ОПЕК+

Около 14% украинцев в период карантина экономят на приобретении товаров повседневного спроса - опрос

Более 27% украинцев сказали, что их расходы выросли в период карантина - опрос

Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять поправки в госбюджет-2020 - нардеп

"Метинвест" во время карантина обеспечит продуктами ветеранов производства на 1,2 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА