Около 14% украинцев в период карантина экономят на приобретении товаров повседневного спроса - опрос

Большая часть украинцев в период карантинных ограничений была вынуждена отложить крупные приобретения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного цифровым агенством Postmen.

Среди отложенных покупок лидирует приобретение одежды и обуви - об этом заявили 47,2% респондентов. 40,9% отложили поездки и отпуска, 33,3% отказались от приобретения билетов на мероприятия.

При этом отмечается, что 13,9% респондентов заявили, что вынуждены отказывать себе в приобретении товаров повседневного спроса.

Исследователи отмечают, что эта тенденция, как и эпидемия в Украине, находится на начальной стадии, однако с увеличением продолжительности карантина также будет расти.

Опрос проводился 9-10 апреля в украинском сегменте социальной сети Facebook методом онлайн-анкетирования. В опросе приняли участие 800 респондентов по репрезентативной выборке по полу, возрасту, регионам проживания и уровнем дохода.