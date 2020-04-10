Экономика

16:49 10.04.2020

Обновленная редакция госбюджета-2020 предусматривает снижение доходов на 119 млрд грн, рост расходов на 82 млрд грн

2 мин читать
Обновленная редакция госбюджета-2020 предусматривает снижение доходов на 119 млрд грн, рост расходов на 82 млрд грн

Обновленная редакция закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусматривает снижение доходов на 119 млрд грн по сравнению с существующим законом - до 975,833 млрд грн, в том числе 855,407 млрд грн по общему фонду, тогда как расходы предусмотрены в размере 1,281 трлн грн (+82 млрд грн), по общему фонду - 1,136 трлн грн, свидетельствуют материалы, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно обновленной версии документа, финансирование Министерства здравоохранения предлагается увеличить на 16,3 млрд грн - до 98,18 млрд грн, в том числе на 15,7 млрд грн больше предусмотрены расходы на Национальную службу здоровья (88 млрд грн).

На 19,5 млрд грн предлагается увеличить финансирование Министерства соцполитики - до 312,9 млрд грн. В частности, финансирование Пенсионного фонда увеличено на 29,7 млрд грн - до 202,3 млрд грн.

При этом на 8 млрд грн сокращены расходы на выплату льгот и жилищных субсидий в денежной форме - до 39,3 млрд грн.

Согласно материалам, расходы на аппарат Верховной Рады предлагается сократить на 48 млн грн - до 2,037 млрд грн, на Госслужбу статистики - более чем вдове, до 1,2 млрд грн, Верховный суд - на 110 млн грн, до 2,2 млрд грн, Офис Генерального прокурора - на 104,9 млн грн, до 7,5 млрд грн, Минэкономики - на 2,5 млрд грн, до 15,6 млрд грн.

Финансирование Министерства образования и науки предполагается сократить на 1,8 млрд грн - до 42,5 млрд грн.

Кроме того, налоговые поступления предусмотрены в размере 710,7 млрд грн, что на 145 млрд грн меньше, тогда как неналоговые поступления предусмотрены в размере 183 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше.

В текущей редакции госбюджета-2020 доходы определены в размере 1,095 трлн грн, в том числе общего фонда - 975,17 млрд грн, расходы - 1,182 трлн грн, в том числе – 1,052 трлн грн по общему фонду.

Теги: #госбюджет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:44 10.04.2020
Порошенко: правительственные предложения секвестра бюджета уничтожают "Новую украинскую школу", реформу здравоохранения и децентрализации

Порошенко: правительственные предложения секвестра бюджета уничтожают "Новую украинскую школу", реформу здравоохранения и децентрализации

14:23 10.04.2020
Комитет Рады в проекте правок в госбюджет-2020 предлагает дать Минфину право на сделки с ВВП-варрантами и расширить госгарантии

Комитет Рады в проекте правок в госбюджет-2020 предлагает дать Минфину право на сделки с ВВП-варрантами и расширить госгарантии

10:43 10.04.2020
"Евросолидарность" не проголосует за уничтожающие децентрализацию изменения в госбюджет

"Евросолидарность" не проголосует за уничтожающие децентрализацию изменения в госбюджет

17:33 09.04.2020
Глава Совета НБУ призывает правление покрыть через ОВГЗ 160 млрд грн дефицита бюджета под угрозой реструктуризации долга Кабмином

Глава Совета НБУ призывает правление покрыть через ОВГЗ 160 млрд грн дефицита бюджета под угрозой реструктуризации долга Кабмином

19:41 07.04.2020
Кабмин отобрал наиболее уместные предложения от регионов об изменениях в бюджет и готов предложить их на рассмотрение Рады – Зеленский

Кабмин отобрал наиболее уместные предложения от регионов об изменениях в бюджет и готов предложить их на рассмотрение Рады – Зеленский

19:09 01.04.2020
Зеленский ожидает, что Рада в ближайшие дни проголосует за изменения в госбюджет Украины

Зеленский ожидает, что Рада в ближайшие дни проголосует за изменения в госбюджет Украины

13:15 01.04.2020
Доходы госбюджета в марте-2020 недовыполнены на 10%

Доходы госбюджета в марте-2020 недовыполнены на 10%

09:31 31.03.2020
Замглавы бюджетного комитета считает, что у Украины есть 2-3 недели для принятия изменений в госбюджет-2020

Замглавы бюджетного комитета считает, что у Украины есть 2-3 недели для принятия изменений в госбюджет-2020

14:39 30.03.2020
Рада отклонила законопроект с поправками в госбюджет-2020

Рада отклонила законопроект с поправками в госбюджет-2020

01:13 30.03.2020
Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в бюджет на 2020 год

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в бюджет на 2020 год

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ получил документы от Ярославского для согласования покупки 100% в банке "Кредит Днепр"

Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ

Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%

Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

Мы должны подготовить новые социальные стандарты жизни после карантинных мероприятий – Шмыгаль главам ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина вышла из отопительного сезона с рекордными за последние 30 лет запасами газа

Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК +

Действующие карантинные ограничения могут стоить экономике 3-5% ВВП в месяц, поэтому карантин должен быть адаптивным – ЦЭС

Нацкомфинуслуг признала группу Easy Pay небанковской финансовой группой

"ДТЭК Энерго" рассматривает возможность приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь"

"Нафтогаз Украины" имеет на счетах более $3 млрд

Набсовет поддержал кандидатуру члена правления компании Юрика на пост и. о. главы "Укрзализныци" – источник

НБУ получил документы от Ярославского для согласования покупки 100% в банке "Кредит Днепр"

У ОПЕК+ есть время до мая, чтобы договориться с Мексикой по присоединению к сделке - Минэнерго Азербайджана

"Украэрорух" не поддерживает решение "Евроконтроля" об отсрочке платежей авиакомпаний

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА