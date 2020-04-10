Обновленная редакция госбюджета-2020 предусматривает снижение доходов на 119 млрд грн, рост расходов на 82 млрд грн

Обновленная редакция закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусматривает снижение доходов на 119 млрд грн по сравнению с существующим законом - до 975,833 млрд грн, в том числе 855,407 млрд грн по общему фонду, тогда как расходы предусмотрены в размере 1,281 трлн грн (+82 млрд грн), по общему фонду - 1,136 трлн грн, свидетельствуют материалы, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно обновленной версии документа, финансирование Министерства здравоохранения предлагается увеличить на 16,3 млрд грн - до 98,18 млрд грн, в том числе на 15,7 млрд грн больше предусмотрены расходы на Национальную службу здоровья (88 млрд грн).

На 19,5 млрд грн предлагается увеличить финансирование Министерства соцполитики - до 312,9 млрд грн. В частности, финансирование Пенсионного фонда увеличено на 29,7 млрд грн - до 202,3 млрд грн.

При этом на 8 млрд грн сокращены расходы на выплату льгот и жилищных субсидий в денежной форме - до 39,3 млрд грн.

Согласно материалам, расходы на аппарат Верховной Рады предлагается сократить на 48 млн грн - до 2,037 млрд грн, на Госслужбу статистики - более чем вдове, до 1,2 млрд грн, Верховный суд - на 110 млн грн, до 2,2 млрд грн, Офис Генерального прокурора - на 104,9 млн грн, до 7,5 млрд грн, Минэкономики - на 2,5 млрд грн, до 15,6 млрд грн.

Финансирование Министерства образования и науки предполагается сократить на 1,8 млрд грн - до 42,5 млрд грн.

Кроме того, налоговые поступления предусмотрены в размере 710,7 млрд грн, что на 145 млрд грн меньше, тогда как неналоговые поступления предусмотрены в размере 183 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше.

В текущей редакции госбюджета-2020 доходы определены в размере 1,095 трлн грн, в том числе общего фонда - 975,17 млрд грн, расходы - 1,182 трлн грн, в том числе – 1,052 трлн грн по общему фонду.