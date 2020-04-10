Экономика

16:19 10.04.2020

"ДТЭК Энерго" рассматривает возможность приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь"

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"ДТЭК Энерго" рассматривает возможность приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь"

Крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине "ДТЭК Энерго" в связи с кризисом в энергетической отрасли рассматривает возможность приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь", сообщил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук.

"Мы в настоящее время рассматриваем (возможность – ИФ) остановку крупнейшего угольного объединения страны, на котором работают 30 тыс. чел., – "Павлоградуголь". Причина банальная: невозможность платить заработную плату. Вторая причина – невозможность платить за перевозку угля на станции, а также обеспечить всем необходимым", – сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Последствия глобального энергетического кризиса для Украины" в пятницу.

Как сообщалось, в конце марта "ДТЭК Энерго" проинформировало, что шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахта "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок с 1 апреля в связи с системным кризисом в энергетической отрасли Украины, продолжающимся импортом электроэнергии и угля, регулярным вмешательством в работу рынка со стороны политиков, сообщила "ДТЭК Энерго".

Теги: #дтэк
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