НБУ получил документы от Ярославского для согласования покупки 100% в банке "Кредит Днепр"

Национальный банк Украины (НБУ) официально получил от представителей украинского бизнесмена Александра Ярославского пакет документов для согласования покупки 100% уставного капитала банка "Кредит Днепр", который в настоящее время принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка в пятницу.

"Сейчас полученные документы для согласования приобретения существенного участия находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", – уточняется в сообщении.

Пресс-служба добавила, что Нацбанк рассматривает документы, представленные для согласования приобретения существенного участия в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов, в соответствии со статьей 34 закона "О банках и банковской деятельности".

"При рассмотрении пакета документов Национальный банк проверяет соответствие деловой репутации инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств требованиям, установленным в законе "О банках и банковской деятельности" и в положении о лицензировании банков", – пояснила пресс-служба НБУ.

Как сообщалось, 9 апреля агентству "Интерфакс-Украина" в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что ведомство предоставило Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка "Кредит-Днепр".

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (11,395 млрд грн) банк занимал 20-е место среди 75 действующих.