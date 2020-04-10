Экономика

13:00 10.04.2020

НБУ получил документы от Ярославского для согласования покупки 100% в банке "Кредит Днепр"

1 мин читать
НБУ получил документы от Ярославского для согласования покупки 100% в банке "Кредит Днепр"

Национальный банк Украины (НБУ) официально получил от представителей украинского бизнесмена Александра Ярославского пакет документов для согласования покупки 100% уставного капитала банка "Кредит Днепр", который в настоящее время принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка в пятницу.

"Сейчас полученные документы для согласования приобретения существенного участия находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", – уточняется в сообщении.

Пресс-служба добавила, что Нацбанк рассматривает документы, представленные для согласования приобретения существенного участия в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов, в соответствии со статьей 34 закона "О банках и банковской деятельности".

"При рассмотрении пакета документов Национальный банк проверяет соответствие деловой репутации инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств требованиям, установленным в законе "О банках и банковской деятельности" и в положении о лицензировании банков", – пояснила пресс-служба НБУ.

Как сообщалось, 9 апреля агентству "Интерфакс-Украина" в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что ведомство предоставило Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка "Кредит-Днепр".

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (11,395 млрд грн) банк занимал 20-е место среди 75 действующих.

Теги: #кредит_днепр #нбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:36 10.04.2020
Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%

Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%

20:16 09.04.2020
Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

17:33 09.04.2020
Глава Совета НБУ призывает правление покрыть через ОВГЗ 160 млрд грн дефицита бюджета под угрозой реструктуризации долга Кабмином

Глава Совета НБУ призывает правление покрыть через ОВГЗ 160 млрд грн дефицита бюджета под угрозой реструктуризации долга Кабмином

17:30 09.04.2020
НБУ прогнозирует жесткий макроэкономический сценарий без программы МВФ

НБУ прогнозирует жесткий макроэкономический сценарий без программы МВФ

15:21 09.04.2020
АМКУ разрешил Ярославскому купить банк "Кредит-Днепр"

АМКУ разрешил Ярославскому купить банк "Кредит-Днепр"

19:25 08.04.2020
НБУ и Минцифры хотят усовершенствовать систему верификации и идентификации бизнеса и граждан

НБУ и Минцифры хотят усовершенствовать систему верификации и идентификации бизнеса и граждан

19:20 08.04.2020
НБУ продал на межбанке в среду $44,5 млн

НБУ продал на межбанке в среду $44,5 млн

20:02 07.04.2020
НБУ в 2019г сократил портфель недвижимости на 7,7%

НБУ в 2019г сократил портфель недвижимости на 7,7%

17:51 07.04.2020
НБУ во вторник уменьшил выкуп валюты на межбанке до $142 млн

НБУ во вторник уменьшил выкуп валюты на межбанке до $142 млн

14:34 07.04.2020
Международные резервы Украины в марте снизились на 7,8%, до $24,9 млрд – НБУ

Международные резервы Украины в марте снизились на 7,8%, до $24,9 млрд – НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ

Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%

Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

Мы должны подготовить новые социальные стандарты жизни после карантинных мероприятий – Шмыгаль главам ОГА

ВБ прогнозирует снижение ВВП Украины на 3,5% в 2020г

ПОСЛЕДНЕЕ

У ОПЕК+ есть время до мая, чтобы договориться с Мексикой по присоединению к сделке - Минэнерго Азербайджана

"Украэрорух" не поддерживает решение "Евроконтроля" об отсрочке платежей авиакомпаний

monobank увеличил кредитные лимиты 75 тыс. клиентам

"Укрпошта" подписала договор с ТД "Укрлада" на закупку 500 машин Fiat для передвижных отделений за EUR8,4 млн

Минсельхоз США незначительно увеличил прогноз производства зерновых в Украине в 2019/20 МГ

Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ

Berkshire Hathaway продала акции BNY Mellon на $30,9 млн, сократив долю до менее 10%

Visa и Mastercard могут повысить сборы по картам

Правительство Франции решило увеличить до 100 млрд евро пакет помощи предприятиям

Во Франции резко падают продажи фуа-гра на фоне мер против COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА