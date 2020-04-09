Экономика

14:56 09.04.2020

Кабмин исключил заведения торговли стройматериалами из перечня работающих в период карантина - Шмыгаль

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Кабмин исключил заведения торговли стройматериалами из перечня работающих в период карантина - Шмыгаль

В процессе доработки решения Кабинет министров исключил заведения торговли строительными материалами из перечня тех, кто может продолжать работу в период карантина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В процессе доработки принятых вчера изменений в постановление были внесены правки. В инфографике приводим изменения с их учетом", - написал Шмыгаль в своем "Телеграм-канале".

В частности, по сравнению со средой, 8 апреля, в инфографике отсутствует информация о том, что, согласно обновленным правилам, продолжать работу в период карантина могут заведения торговли строительными материалами.

Как сообщалось, 8 апреля Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина, и категории граждан 60 лет и старше, не подлежащих самоизоляции.

Теги: #карантин #стройматериалы #торговля #кабмин
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