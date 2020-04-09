Экономика

13:15 09.04.2020

"Аскания-Флора" из-за карантинных ограничений и падения спроса будет вынуждена уничтожить большую часть роз

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"Аскания-Флора" из-за карантинных ограничений и падения спроса будет вынуждена уничтожить большую часть роз

Тепличный комплекс роз "Аскания-Флора" (Киевская обл.), входящий группу компаний "Аскания", планирует уничтожить большую часть готовой продукции из-за введенных в Украине карантинных ограничений и резкого падения спроса, сообщил коммерческий директор "Аскания-Флора" Виктор Федоренко.

"В связи с карантинными мероприятиями резко упал спрос на цветы. Наш рынок сбыта более чем на 90% сосредоточен в Украине, а сейчас он уменьшился до минимума, в несколько раз сократились отгрузки роз. За 20 лет работы предприятия мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией. Большая часть готовой продукции, к сожалению, будет уничтожена. Осложняет ситуацию и то, что розы имеют ограниченный срок хранения - всего семь дней, за это время цветок обязательно нужно продать", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Федоренко, актуальным сегодня является вопрос о сохранении роз как культуры, так как поддерживать работу теплиц в надлежащем состоянии в условиях тотальной убыточности затратно. Выращивание цветов в теплицах требует много ресурсов, львиная доля затрат приходится на отопление и освещение.

"Мы не знаем, сколько сможем продержаться в таких условиях. Это зависит от того, как долго продлится карантин. Сегодня мы стараемся уменьшить затраты, но выключение освещения и снижение температуры очень негативно повлияет на культуру. Трудно сказать, сможем ли мы ее восстановить", - заметил коммерческий директор "Аскания-Флора".

Федоренко указал, что при наихудшем сценарии развития ситуации чрезвычайно мало тепличных предприятий вообще смогут возобновить свою работу после окончания карантина в Украине.

ГК "Аскания" объединяет 12 компаний. Среди направлений деятельности - импорт, производство и дистрибуция продуктов питания, переработка и экспорт меда (5 видов, около 30 SKU), логистические услуги, поставка электроэнергии, производство стрелкового оружия, услуги охраны и обучения сотрудников служб безопасности частных и государственных структур, сельское хозяйство (выращивание роз).

Группа имеет филиалы по всей Украине и офисы в Берлине (Германия) и Гуанчжоу (Китай). Общее количество сотрудников группы "Аскания" - более 2,5 тыс. чел.

Теги: #коронавирус #аскания_флора #цветы
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