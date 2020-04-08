Экономика

19:20 08.04.2020

НБУ продал на межбанке в среду $44,5 млн

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НБУ продал на межбанке в среду $44,5 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в среду продал на межбанковском валютном рынке $44,5 млн для поддержки гривни, тогда как в НБУ купил $186 млн, а во вторник – $142 млн, сообщается на странице центробанка в Facebook.

"Сегодня мы продали на валютном рынке $44,5 млн. Спрос несколько превышал предложение, а курс гривни преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 грн/$1", – указано в сообщении.

По данным НБУ, в целом в течение последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась, в частности, ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк.

Нацбанк отметил, что с учетом интервенций последних дней международные резервы Украины остаются на уровне начала года и превышают $25 млрд, что является достаточным как для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке, так и для выполнения всех текущих обязательств по внешнему долгу.

Регулятор подчеркнул, что, как и ранее, не планирует вводить валютные ограничения и продолжит последовательную политику на валютном рынке.

"С учетом исчерпания ажиотажного спроса приостанавливаем наши ежедневные мини-обзоры. Советуем пользоваться разделом "Финансовые рынки" на нашем сайте, где можно, в частности, найти информацию о динамике курса, объемах торгов валютой и интервенциях НБУ", – посоветовали в Нацбанке.

В целом с начала года с учетом среды, 8 марта, Нацбанк купил в резервы $1,858 млрд, продал $2,793 млрд.

Курс нацвалюты после укрепления 5 марта до 24,71 грн/$1 начал стремительно падать и 26 марта достиг рекордных с января 2019 года 28,21 грн/$1. С 27 по 30 марта нацвалюта колебалась около отметки 28 грн/$1, после чего 31 марта укрепилась до 27,6 грн/$1.

Со 2 апреля гривня не опускалась ниже отметки 27,5 грн/$1 и перед ослаблением 8 марта до 27,36 грн/$1 укрепилась до 27,055 грн/$1.

На наличном рынке в конце рабочего дня среды курс нацвалюты составил 27,01-27,46 грн/$1 (купля-продажа), на "сером" – 27,30-27,51 грн/$1.

Теги: #нбу #интервенции #межбанк
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