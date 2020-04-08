Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреля

С 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от оплаты единого социального взноса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Также с 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от оплаты единого социального взноса. Столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемой частичной безработицы на период действия ограничений", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.

Мэр пояснил, что для ее получения надо обратиться в Центр занятости по месту регистрации, как плательщика ЕСВ.

Также, по словам Кличко, уже начали действовать кредитные каникулы на время ограничительных мер для предпринимателей.

Кроме того, Киевсовет выделил деньги на возобновление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

Мэр Киева напомнил, что недавно Киевсовет принял решение о предоставлении 50% льготы для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества. Также в случае невозможности использования объекта на период ограничений арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды.