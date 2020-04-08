Небанковский финрынок разрабатывает пакет антикризисных мероприятий

Небанковские финансовые учреждения Украины в 2019 году продемонстрировали активную динамику развития, но с целью уменьшения последствий пандемии коронавируса и предотвращения ухудшения деловой активности нуждаются в антикризисных мероприятиях, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Александр Залетов.

По его словам, несмотря на снижение количества небанковских финансовых учреждений (за 2019 год Нацкомфинуслуг закрыла 260 учреждений, что на 27,5% больше, чем годом ранее) капитализация рынка существенно возросла. В частности, активы финучреждений на 31 декабря 2019 года составили около 236 млрд грн, что на 19,5%, или на 38,5 млрд грн больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

При этом общие активы страховщиков выросли более чем на 370 млн грн, или на 0,6%, в т.ч. компаний по страхованию жизни - на 1,3 млрд грн, или на 10,9%. При этом по рисковому страхованию общие активы сократились на 1 млрд грн, или на 1,8%. Объем страховых резервов у страховых компаний превысил 29,5 млрд грн (+9,6%).

Общая стоимость активов финансовых компаний возросла на 36,9 млрд грн, или на 29,4%, активы НПФ - на 398 млн грн, или на 14,5%, активы кредитных союзов - на 295 млн грн, или 13,3%, активы ломбардов - на 544 млн грн, или 14,6%.

Залетов отмечает стабильность положительного тренда региональной экспансии небанковских финучреждений. За последний год финкомпании зарегистрировали 791 филиал и представительство, ломбарды - 774, страховые компании - 33, кредитные союзы - 33. Это позволило обеспечить не только доступность небанковских финансовых услуг в регионах Украины, но и создать новые рабочие места с налоговыми отчислениями в местные бюджеты. Так, к концу 2019 года небанковские финучреждения насчитывали 11,681 тыс. филиалов и представительств, в т.ч. ломбарды – 6,172 тыс., финансовые компании – 3,931 тыс., страховщики – 1,167 тыс., кредитные союзы – 408.

По его словам, в 2019 году небанковские финучреждения продемонстрировали активный рост предоставленных финансовых услуг населению, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. За этот период финкомпании, ломбарды и кредитные союзы предоставили кредиты на 100 млрд грн, что на 50,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом финансовые компании выдали кредиты на сумму около 79,2 млрд грн, что на 52,5% больше, чем годом ранее, в т.ч. онлайн - свыше 27,5 млрд грн (в 2,5 раза больше). Ломбарды предоставили населению кредиты на сумму около 18,2 млрд грн (+10,6%). Объем кредитов, выданных населению кредитными союзами, превысил 2,7 млрд грн (+14,8%), а вклады граждан в кредитных союзах достигли 1,6 млрд грн (+25,8%).

Лизингодатели заключили договоры финансового лизинга на сумму около 26,3 млрд грн, что на 18,3% больше, чем в 2018 году.

Финансовые компании предоставили услуги факторинга на общую сумму 56,5 млрд грн (рост на 17,4%). Традиционно показывает хорошую динамику развития страховой рынок. Так, платежи по страхованию жизни составили 4,6 млрд грн (+18,4%) и по рисковому страхованию – 48,4 млрд грн (+6,4%). При этом общие страховые выплаты составили 14,3 млрд грн (+11,5%).

Пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды составили 161 млн грн (+36,4%), а пенсионные выплаты – 138 млн грн (+21,1%).

По мнению Залетова, на сегодня в результате пандемии коронавируса в марте-апреле 2020 года наблюдается снижение деловой активности по ряду небанковских финансовых услуг. Прежде всего, это существенное сокращение объемов микрокредитования, страхования туристов, автострахования, финансового лизинга и инвестирования в жилищное строительство.

С целью уменьшения последствий пандемии и глобальной рецессии Нацкомфинуслуг обратилась к членам Общественного совета и представителям участников небанковских финансовых услуг с просьбой оперативно предоставить предложения по введению дополнительных антикризисных мер, сообщил Залетов.