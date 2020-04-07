Экономика

17:48 07.04.2020

Три четверти компаний хотят оставить часть сотрудников на "удаленке" после пандемии COVID-19 - исследование

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Три четверти компаний хотят оставить часть сотрудников на "удаленке" после пандемии COVID-19 - исследование

Финансовые директора многих крупных компаний, просматривающие балансовые ведомости на предмет сокращения расходов, задумались о возможности перевода части сотрудников на постоянную удалённую работу после завершения пандемии коронавируса, свидетельствует исследование консалтинговой фирмы Gartner.

Согласно результатам опроса, проведенного в конце марта с участием 317 финансовых директоров, 74% компаний готовы перевести до 5% персонала на работу из дома на постоянной основе, когда закончится пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Примерно четверть опрошенных сообщила, что планирует оставить на удаленной работе не менее 20% сотрудников.

"Эти данные демонстрируют, какое долгосрочное влияние окажет нынешний кризис из-за коронавируса на способы ведения бизнеса, - заявил Александр Бант, вице-президент Gartner по вопросам исследования финансовой деятельности. - Финансовые директора, которые и без того вынуждены жестко контролировать расходы, четко осознали экономические преимущества удаленной рабочей силы".

Перевод сотрудников на дистанционную работу все больше рассматривается как один из способов экономии расходов, что привлекательно для многих компаний, столкнувшихся с трудностями в условиях кризиса, вызванного COVID-19, отмечается в исследовании Gartner. Кроме того, как ожидается, это даст возможность избежать значительного сокращения численности персонала и позволит свести к минимуму отрицательное воздействие пандемии на деятельность компаний.

Теги: #коронавирус #кадры #бизнес
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