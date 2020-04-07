Экономика

16:27 07.04.2020

"Укрпошта" запускает услугу бесплатной переадресации отправлений на время карантина

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"Укрпошта" запускает услугу бесплатной переадресации отправлений на время карантина

АО "Укрпошта" на время карантина отменило плату (50 грн) за заявление на оформление переадресации отправлений с одного почтового адреса на второй.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, чтобы оформить заявку на пересылку или доставку внутренних и международных почтовых отправлений на другой адрес и получение в другом почтовом отделении необходимо оставить заявку в контакт-центре. Это можно сделать следующими способами:

- заполнить анкету на сайте "Укрпошты" - bit.ly/lystonosha;

- прислать заявление на электронную почту ukrposhta@ukrposhta.ua (пример заявления на сайте в разделе "Примеры оформления бланков");

- оставить заявку в контакт-центре, позвонить на телефон горячей линии 0 800 300 545 и набрать цифру 9.

Как сообщалось, "Укрпошта" запускает для клиентов возможность адресного предоставления ряда основных услуг через почтальона.

Теги: #укрпошта #услуги #адрес
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