Рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком $250 млн Суркисам пройдет без адвокатов банка

Киевский апелляционный суд 8 апреля рассмотрит апелляционную жалобу государственного исполнителя на постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный ПриватБанк (Киев) выплатить более $200 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов, указано в сообщении банка во вторник.

Согласно ему, юристы банка не получили повестку, в связи с этим не смогут попасть даже в помещение суда, а интересы финучреждения будут защищать органы юстиции.

Уточняется, что ПриватБанк обратился с ходатайством об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда.

Банк также добавил, что пока нет никакой информации относительно апелляционной жалобы ПриватБанка на соответствующее решение суда.

Как сообщалось, Пидпалый постановил, что ПриватБанк обязан компенсировать оффшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 годах разместили на счетах кипрского филиала ПриватБанка, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

По решению суда возместить ущерб государственный банк обязан компаниям Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP и Sofinam Investments LLP.

Как сообщалось ранее, денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, во время национализации банка в конце 2016 года попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны как связанные с ПриватБанком лица.

Суркисы оспорили включение их в процедуру bail-in в судах. В частности, Верховный суд Украины 16 апреля продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 банков.