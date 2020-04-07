Глава ВЭА допускает проведение заседания СНБО по кризису в энергоотрасли по инициативе президента

Рассмотрение вопроса о преодолении кризиса в энергоотрасли может быть вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины, допускает председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

"Думаю, будет заседание СНБО, конечно, при участии правительства и Верховной Рады. Они сконцентрируются, и будут приняты срочные и решительные действия по преодолению кризисной ситуации", – сказал он в ходе онлайн встречи в Energy Club 6 апреля, передает интернет-портал Энергореформа.

При этом Плачков считает, что инициатором внедрения антикризисных мер в первую очередь выступит глава государства Владимир Зеленский.

"Инициатором, прежде всего, будет президент", – сказал глава ВЭА.

В то же время, по мнению Плачкова, в нынешней ситуации в энергоотрасли, кризис в которой он назвал самым масштабным в истории независимой Украины, для координации принятия решений в ТЭК было бы целесообразно введение должности первого вице-премьера с соответствующими задачами.

"Кто бы ни стал министром энергетики, этой должности для этой ситуации будет недостаточно. Нет у министра тех полномочий, которые нужны для быстрой и действенной работы. Это межотраслевая работа", – сказал он.

По мнению Плачкова, при сегодняшней структуре исполнительной власти такую координацию мог бы выполнять только премьер-министр, но он сосредоточен на решении других важнейших задач, в частности на борьбе с коронавирусом.

"Была такая идея, я слышал о такой идее, чтобы сделать должность вице премьера-министра-министра, и с учетом того, что министерство не только энергетики, но и экологии - назначить двух первых замов по этим направлениям. Я бы назначил и третьего – по нефтегазу", – уточнил Плачков.

Он подчеркнул, что должность вице-премьера и тем более первого вице-премьера позволяет напрямую работать с президентом, премьером и СНБО, что необходимо для принятия эффективных решений.

Как сообщалось, Всеукраинская энергетическая ассамблея и Федерация работодателей топливо-энергетического комплекса заявляют о полномасштабном кризисе в ТЭК, угрожающем энергетической безопасности страны, и просят принять безотлагательные меры для его преодоления.

"Из-за ряда невзвешенных решений, принимаемых в последнее время законодательными и государственными органами власти, системный кризис охватил всю генерацию, распределительные и инфраструктурные компании электроэнергетики", – говорится в письме ВЭА к президенту Владимиру Зеленскому.

В обращении к главе государства ВЭА изложила ряд инициатив, направленных, по ее мнению, на обеспечение экономически сбалансированной модели работы энергоотрасли и преодоления кризиса неплатежей.