Экономика

14:07 07.04.2020

Япония направит около $1 трлн на меры поддержки экономики, включая прямые выплаты гражданам

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Правительство Японии обнародовало рекордный по объему пакет стимулов - 108,2 трлн иен ($994 млрд), включающий меры поддержки домовладельцев и малого бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Объем пакета эквивалентен 20% ВВП Японии, что подчеркивает масштаб кризиса, вызванного коронавирусом, пишет Bloomberg.

Программа, одобренная во вторник кабинетом министров, предусматривает денежные выплаты в размере 300 тыс. иен ($2750) гражданам, столкнувшимся с резким снижением дохода. В общей сложности на эти цели выделено 4 трлн иен.

Еще 2,3 трлн иен будет направлено японскими властями на поддержку малого бизнеса, для которого также предполагается снизить налоговую нагрузку.

Правительство выделяет в общей сложности 45 трлн иен на корпоративное финансирование, которое должно помочь японским компаниям сохранить бизнес в период кризиса.

Как сообщалось, премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио, из-за ситуации с коронавирусом.

По последним данным, общее количество случаев COVID-19 в Японии составляет 4819. Скончались 108 человек, выздоровели 1211.

По оценкам экспертов, объем ВВП Японии снизится примерно на 20% в текущем квартале, учитывая, что экспортные рынки парализованы, проведение Олимпийских игр в Токио перенесено на год, и по всей стране вводятся ограничения с целью предотвращения распространения коронавируса.

Пакет стимулов, обнародованный правительством Японии во вторник, предусматривает крупный вклад частного бизнеса.

Теги: #япония #коронавирус #экономика
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