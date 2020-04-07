"Сильпо" запускает услугу доставки продуктов на дом

Сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо", входящая в торгово-промышленную группы Fozzy Group, запускает услугу доставки продуктов на дом во всей Украине.

"Еще немного - и стартуем! Курьеры уже наготове, остались последние приготовления", - сообщается на сайте интернет-магазина "Сильпо" с уточнением, что доставка будет осуществляться только в пределах города.

"Сильпо" также запустил онлайн-предзаказ продуктов с возможностью самовывоза из ближайшего супермаркета.

Как сообщили агентству в пресс-службе ритейлера, в супермаркетах сети приняты необходимые меры безопасности, в частности, контролируется количество посетителей в торговых залах, расклеена разметка, сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты. Кроме того, компания закупила защитные экраны для защиты глаз работников в торговом зале.

Как сообщалось, сеть "Сильпо" выделила 100 млн грн на закупку медицинского оборудования и средств защиты для медперсонала в рамках борьбы с коронавирусом.

Сеть продовольственных супермаркетов "Сильпо" основана в 1998 году. По состоянию на февраль-2020 насчитывает 260 магазинов, включая четыре деликатес-маркета Le Silpo.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с около 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь магаз