AmCham настаивает на обновлении трудового законодательства для большей гибкости бизнеса в период кризиса

Американская торговая палата (American Chamber of Commerce, AmCham) настаивает на обновлении трудового законодательства в Украине, чтобы обеспечить большую гибкость бизнеса в период кризиса.

"Компании-члены палаты считают необходимым обновление трудового законодательства, поскольку Трудовой кодекс, который является основным законодательным актом, регулирующим трудовые отношения, был принят в 1971 году. Палата активно работала над законопроектом 2708, который недавно был отозван. Он должен быть доработан, но в то же время он может либерализировать излишне зарегулированное трудовое законодательство и сделать трудовые отношения более гибкими", - говорится в заявлении AmCham.

Реформа трудового законодательства позволит бизнесу быть гибче и сохранить персонал, а также поможет в найме нового. Среди самых целесообразных изменений эксперты палаты называют сокращение давления со стороны государства, введение электронной формы трудового договора с дальнейшим сканированием трудовых книжек, законодательное урегулирование форм привлечения сотрудников третьих лиц – аутстафинга и аутсорсинга.

Помимо этого обновленное трудовое законодательство должно урегулировать разрешение трудовых споров и условий трудоустройства во время общегосударственных или других ограничений, которые существенно влияют на деловую активность, указали в AmCham.

"Новые гибкие и отдаленные режимы работы должны быть признаны и установлены на законодательном уровне", - добавили в палате.