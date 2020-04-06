Экономика

20:09 06.04.2020

Латвия разместила евробонды на 1 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19

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Латвия разместила евробонды на 1 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19

Латвия разместила 6 апреля на международных финансовых рынках выпуск новых еврооблигаций объемом 1 млрд евро.

"Госказна в понедельник эмитировала новые облигации со сроком погашения в 2023 году и доходностью 0,209%, получив финансирование в размере 1 млрд евро. Фиксированная процентная ставка облигаций составляет 0,125%", - сообщили агентству BNS в министерстве финансов.

Ведущими организаторами размещения выступили Barclays, JP Morgan и Societe Generale.

Латвийские евробонды в основном приобрели европейские инвесторы - компании по управлению активами и банки из Германии, Австрии, Франции, Великобритании и стран Скандинавии. Общий спрос превысил 1,4 млрд евро.

"Госказна сегодня провела успешную сделку на международных финансовых рынках, пополнив финансовые ресурсы государства для дальнейшего стимулирования экономики и мер поддержки населения по преодолению кризиса, вызванного эпидемией COVID-19", - заявил министр финансов Янис Рейрс.

Как сообщалось, в целом для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса государство приняло решение выделить почти 3 млрд евро.

Теги: #латвия #коронавирус #евробонды
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