Экономика

17:43 06.04.2020

ЕИБ может выделить "Укрпоште" EUR 30 млн на модернизацию логистической сети, карантин не помешает началу работ - гендиректор оператора

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ЕИБ может выделить "Укрпоште" EUR 30 млн на модернизацию логистической сети, карантин не помешает началу работ - гендиректор оператора

 Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения кредитной линии в EUR30 млн госпредприятию "Укрпошта" на реализацию инвестиционного плана модернизации логистической сети и связанной с ней инфраструктуры.

Согласно сообщению ЕИБ, средства предполагается вложить в модернизацию логистической сети "Укрпошты", включая инвестиции в новые сортировочные узлы и склады, а также в соответствующую IТ-инфраструктуру, что позволит обеспечить качество универсального почтового обслуживания по доступным ценам.

Кроме того, полученные средства позволят улучшить почтовую и логистическую системы "Укрпошы", чтобы удовлетворить потребности внутренних и международных цепочек поставок.

По данным ЕИБ, эта сделка покрывается гарантией Европейского Союза для займов банка за пределами ЕС, а организатор работ обязан обеспечить выполнение любых процедур закупок в соответствии с руководством ЕИБ по закупкам и правилами госзакупок ЕС.

ЕИБ указывает, что общая стоимость этого проекта составляет примерно EUR62 млн, однако другие источники софинансирования не уточняет.

Как сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский, указанные средства планируется направить на создание новых логистических центров.

При этом он выразил надежду, что пандемия коронавируса COVID-19 и противоэпидемические мероприятия в Украине не воспрепятствуют запланированному строительству логистических центров компании.

"Важно иметь нормальную инфраструктуру, так как этот кризис - явно не последний. И нужно иметь конвейерные ленты с меньшим количеством сотрудников", - отметил Смелянский.

Как сообщалось, в марте гендиректор сообщил о намерении "Укрпошты" привлечь EUR100 млн на строительство новых сортировочных центров до лета.

"Укрпошта" в 2020 году планирует запустить передвижные отделения в пяти областях, а до 2024 года - выйти на прибыль более 1 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи

Теги: #укрпошта #еиб #смелянский
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