Экономика

09:36 06.04.2020

Экономический кризис, вызванный COVID-19, хуже финансового кризиса 2008-09 гг. - Георгиева

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Экономический кризис, вызванный COVID-19, хуже финансового кризиса 2008-09 гг. - Георгиева

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 создала "ни на что не похожий" экономический кризис, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Никогда в истории МВФ мировая экономика не оказывалась в тупике, - сказала Георгиева в ходе пресс-конференции по итогам встречи с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). - Это хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. Это ни на что не похоже".

"На моей памяти - это самый тяжелый час в истории человечества, огромная угроза для всего мира, и мы все должны сплотиться", - заявила она.

Георгиева отметила, что МВФ совместно с Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами работает над мерами, которые позволили бы ограничить экономический ущерб пандемии.

"В нашем распоряжении есть $1 трлн, и мы намерены использовать из этих средств столько, сколько потребуется", - сказала она.

По словам Георгиевой, более 90 стран уже обратились за помощью к фонду.

Она отметила также, что отток средств инвесторов с emerging markets составил уже почти $90 млрд.

"Наибольший риск, который мы видим - это волна банкротств и сокращений рабочих мест, которые затруднят восстановление экономики", - сказала Георгиева.

Теги: #коронавирус #прогноз #георгиева #мвф
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