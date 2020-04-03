Экономика

18:58 03.04.2020

Кабмин в контракте с главой "Нафтогаза" Коболевым поставил задачу подготовки к IPO в перспективе 3-4 лет

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Кабмин в контракте с главой "Нафтогаза" Коболевым поставил задачу подготовки к IPO в перспективе 3-4 лет

Кабинет министров Украины закрепил в контракте с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым задачу подготовки группы к IPO в перспективе 3-4 лет, в зависимости от состояния финансовых рынков.

"Мы должны стать примером для других госкомпаний в качественной работе с международными инвесторами", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

По словам Коболева, этому должно предшествовать выполнение еще трех ожиданий от его работы в качестве главы компании: обеспечения стабильного денежного потока в госбюджет, снижения потребности страны в импорте газа путем его добычи и внедрения мер по энергоэффективности, а также увеличения возможных и доказанных (2P) запасов нефти и газа.

"Сейчас, возможно, не самая лучшая рыночная ситуация для интенсивных инвестиций в добычу. Но это не навсегда, и мы качественно подготовимся к развертыванию активности, когда для этого наступит подходящее время", - отметил глава НАК.

"Именно для выполнения этих задач мы должны провести внутри "Нафтогаза" масштабную работу: стать гибким, быстрым и эффективным механизмом, сменить культуру замкнутости на культуру сотрудничества", - подчеркнул он.

Как сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев неоднократно озвучивал потенциальную возможность биржевой продажи акций компании после ее реформирования. В середине феврале 2020 года он сообщил о проведенных консультациях с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы IPO, и получении положительных отзывов. По его словам, отбор советников должен был начаться уже в апреле-мае.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #ipo #кабмин
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