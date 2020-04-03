Экономика

10:51 03.04.2020

Кабмин Украины повысил прогноз инфляции на 2020г до 11,6%

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Кабмин Украины повысил прогноз инфляции на 2020г до 11,6%

Правительство Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,5% до 11,6%, свидетельствует постановление правительства №253, опубликованное на "Урядовом портале".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучивал прогноз инфляции в 8,7% в этом году.

Согласно обновленному макропрогнозу, Кабмин ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, среднемесячная заработная плата работников (брутто) - 10,7 тыс. грн, а номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.

Теги: #прогноз #инфляция #кабмин
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