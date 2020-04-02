Цена электроэнергии для промышленности вернулась на уровень 2018 года – ВЭА

Заявления компании "Интерпайп" о беспрецедентном росте в последнее время цены электроэнергии для промышленности не имеют оснований и являются манипуляцией, поскольку уровень цен вернулся к показателям 2018 года, заявляет Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА).

"При более подробном рассмотрении окажется, что до начала введения розничного рынка электроэнергии с 1 января 2019 года цены для потребителей первого класса Днепропетровской области в декабре 2018 года составляли 1,64 грн/кВт-ч. То есть цена на электрику только в конце марта 2020 года для заводов "Интерпайп" достигла уровня 2018 года, а до этого была значительно ниже", – отметила ВЭА в четверг.

В ассамблее назвали манипулятивными аргументы компании, в частности, избранный период для сравнения – последнюю неделю марта и февраль.

По мнению ВЭА, целью таких заявлений является побуждение правительства и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), к лоббированию коммерческих интересов за счет введения нерыночных механизмов на рынке, который и так страдает от ранее осуществленного административного вмешательства.

В ВЭА напомнили, что подобным образом ферросплавные заводы летом 2019 года судебным и медиа-давлением на власть и НКРЭКУ добились принятия решений о перераспределении расходов с НЭК "Укрэнерго" на ГП "Гарантированный покупатель" и соответственно на НАЭК "Энергоатом", что привело к искажениям на рынке.

"Как следствие, "Энергоатом" стал дотировать большие предприятия, подключенные к сетям "Укрэнерго", равно как и все другие виды генерации", – резюмировали в ВЭА.

В сложившейся ситуации ассамблея просит правительство и НКРЭКУ воздержаться от ситуативных и непрогнозируемых действий.

Как сообщалось, Украинская промышленная компания "Интерпайп" заявила о резком росте цен на электроэнергию в последнюю неделю марта в Украине: с 1,3 грн до 1,68 грн за кВт/ч, что на 35% выше цены в феврале.

По мнению "Интерпайпа", такой рост был связан с рядом факторов. Во-первых, НКРЭКУ добавила дополнительный пиковый час, что повлекло подорожание на 10%. Во-вторых, "Укрэнерго" ограничило импорт электроэнергии. А в третьих, в конце марта, "Энергоатом" в одностороннем порядке ограничил отпуск э/э, продаваемой по PSO-обязательствам, в адрес "Гарантированного покупателя" и начал продажи на рынке на сутки вперед (РДН) по максимально разрешенной цене.