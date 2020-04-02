Экономика

18:04 02.04.2020

Fitch ожидает падения мирового ВВП на 1,9% в 2020 г, глубокая рецессия - базовый сценарий

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Fitch ожидает падения мирового ВВП на 1,9% в 2020 г, глубокая рецессия - базовый сценарий

Международное рейтинговое агентство ожидает падения мирового ВВП на 1,9% в 2020 году, при этом глубокая рецессия теперь является базовым сценарием.

"Скорость, с которой развивается пандемия коронавируса, потребовала еще одного раунда значительных сокращений наших прогнозов ВВП. Теперь мы ожидаем, что мировая экономическая активность сократится на 1,9% в 2020 году, при этом ВВП США, еврозоны и Великобритании снизится на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно", - сообщается в пресс-релизе агентства.

Восстановление Китая после сбоев в первом квартале будет резко ограничено глобальной рецессией, и рост экономики страны по итогам этого года будет ниже 2%.

"Прогноз падения мирового ВВП на год в целом соответствует мировому финансовому кризису, но непосредственный удар по деловой активности и рабочим местам в первой половине этого года будет хуже", - отмечает главный экономист Fitch Брайан Коултон.

"Распространение COVID-19 и необходимые для борьбы с коронавирусом действия означают, что теперь мы должны включить полномасштабные карантины в Европе и США (и во многих других странах) в наши базовые прогнозы", - говорится в обзоре. Аналитики не учитывали это в мартовском прогнозе мировой экономики (GEO).

Режим самоизоляции может привести к падению экономик Европейского союза и США на 28-30% во втором квартале. Это беспрецедентное квартальное снижение ВВП в мирное время, и оно аналогично тому, что мы прогнозируем для Китая на первый квартал.

"Исходя из предположения, что кризис в сфере здравоохранения в целом спадет во втором полугодии этого года, должно произойти существенное постепенное восстановление активности после снятия ограничений", - отмечается в сообщении. Изменение потоков расходов, восстановление запасов продукции, а также воздействие от стимулирующих мер правительств окажут этому поддержку.

Однако в число сдерживающих возобновление экономического подъема факторов войдут сокращение капиталовложений, рост числа безработных, шоковые цены на сырье и ситуация на финансовых рынках.

"Наш базовый прогноз не предполагает, что ВВП в США и Европе вернется к довирусному уровню до конца 2021 года", - сказал Култон.

Рост доходности корпоративных облигаций и бондов emerging market приводит к ужесточению условий привлечения финансирования в мире, а укрепление доллара США и падение цен на сырьевые товары еще больше осложнят рост экономик развивающихся стран.

"Наш прогноз цены нефти на 2020 год (среднегодовой показатель для сорта Brent) был снова понижен до $35 за баррель", - говорится в сообщении.

Неопределенность, связанная со всеми прогнозами, чрезвычайно высока, и велика вероятность их дальнейшего ухудшения. Если для локализации коронавируса потребуется более длительный карантинный период, ущерб для ВВП будет более значительным.

"Наш анализ предполагает возможное дополнительное снижение ВВП на 2 процентных пункта в дополнение к базовому прогнозу для США и Европы в случае, если период самоизоляции будет продлен до восьми недель, а затем сниматься более медленно", - отмечается в обзоре.

Кроме того, это задержит процесс восстановления после окончания кризиса.

"Неспособность сдержать вирус приведет к еще более неблагоприятным последствиям", - отмечают аналитики Fitch.

Теги: #fitch
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